4 من سباقات كأس دبي العالمي تنضم إلى تحدي «بريدرز كب»



دبي (وام)



أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن شراكته مع سلسلة تحدي بريدرز كب «بريدرز كب تشالنج سيريز»، والتي يحصل من خلالها الفائزون في سباقات كأس دبي العالمي (فئة1)، ودبي جولدن شاهين (فئة1)، ولونجين دبي شيماء كلاسيك (فئة1)، ودبي تيرف (فئة1)، على دخول تلقائي للمشاركة في بطولة «بريدرز كب» المقبلة.

وبهذه الخطوة المهمة، تعزز أمسية كأس دبي العالمي المقرر إقامتها 5 أبريل المقبل، في مضمار ميدان العالمي، مكانتها الدولية إحدى أهم فعاليات سباق الخيل والفروسية حول العالم بما تستقطبه من أفضل وأقوى الخيول، والملاك، والمدربين والفرسان من مختلف الدول والقارات.

وقال الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يمثل هذا التعاون تطوراً مهماً في سباقات الخيل الدولية، حيث يعزز مكانة كأس دبي العالمي و«بريدرز كب» اثنين من أبرز السباقات العالمية، وسعداء بهذه الشراكة ونثمّن جهود فريق «بريدرز كب» في توسيع نطاق السلسلة، ما يمنح الفائزين بأربعة سباقات من أمسية كأس دبي العالمي 2025 فرصة المنافسة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، كما نتطلع لاستقبال أبطال بريدرز كب 2025 في كأس دبي العالمي 2026 خلال مارس المقبل».

ويحصل الفائزون في سباقات كأس دبي العالمي (فئة1)، ودبي جولدن شاهين (فئة1)، ولونجين دبي شيماء كلاسيك (فئة1)، ودبي تيرف (فئة1) على دخول تلقائي في سباقات «بريدرز كب»، المقابلة لكل من سباق كأس دبي العالمي - بريدرز كب كلاسيك، ودبي جولدن شاهين - سيجامس بريدرز كب سبرينت، ودبي شيماء كلاسيك - لونجين بريدرز كب تيرف، ودبي تيرف - بريدرز كب مايل.

ومن المقرر أن ينطلق سباق «بريدرز كب» هذا العام في مضمار ديل مار- كاليفورنيا من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

وقال درو فليمنج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بريدرز كب» المحدودة: «يسرنا الإعلان عن توسيع سلسلة سباقات «بريدرز كب» الدولية بإضافة سباقات كأس دبي العالمي، ودبي غولدن شاهين، ودبي شيماء كلاسيك، ودبي تيرف، إلى سلسلة السباقات.

تعكس الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، التقدم المستمر نحو توحيد الجهود ودعم تلك السباقات على المستوى العالمي، ومكافأة المتنافسين الدوليين للمنافسة على أرفع الألقاب.

كما نقدر التعاون المثمر مع نادي دبي لسباق الخيل لإتاحة الفرصة للمتنافسين في تلك السباقات للتميز، ونتطلع للترحيب بالفائزين الأربعة في تحدي سلسلة «بريدرز كب» من «ميدان» في مضمار «ديل مار».

وتشمل مزايا الاتفاق بين شركة «بريدرز كب» المحدودة ونادي دبي لسباق الخيل، حصول الفائزين بسباقات «بريدرز كب» الأربعة على تذكرة عبور للدخول المجاني والمشاركة في السباقات المقابلة لها في كأس دبي العالمي 2026.

كما تتكفل الشركة بدفع رسوم دخول الفائزين في السباقات الأربعة في دبي للمشاركة في بريدرز كب 2025، وتقدم بدل سفر لجميع الخيول المشاركة من خارج أميركا الشمالية، على أن يتم ترشيح الفائز بالتحدي للمشاركة في بطولة «بريدرز كب» بحلول الموعد النهائي قبل المشاركة في 20 أكتوبر 2025 للحصول على المكافآت.