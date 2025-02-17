سان جيرمان يضع عينه على نجم «الغريم اللدود»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لفت الإنجليزي ميسون جرينوود «23 عاماً» الأنظار إليه بشدة هذا الموسم، منذ وصوله إلى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، قادماً من مانشستر يونايتد، مقابل 26 مليون يورو، إذ نجح في أن يقدم أوراق اعتماده سريعاً، وسجل 15هدفاً، وصنع 4 أهداف أخرى، في 24 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي الجنوب الفرنسي.

ومن بين الأندية التي تضع عينها على جرينوود، باريس سان جيرمان «الغريم اللدود» لمارسيليا، والذي أبدى استعداده لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وكشفت صحيفة «فيشاخيس» النقاب عن أن سان جيرمان قدم عرضاً رسمياً قدره 75مليون يورو لمسؤولي مارسيليا، من أجل ضم «الجوهرة» الإنجليزية، إذ يأمل «الباريسي» تدعيم هجومه الذي يضم المهاجم الجورجي كفاراتسخيليا الوافد الجديد هذا الشتاء، ومعه الفرنسيان عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، لإضفاء المزيد من القوة والفاعلية خلال المواسم المقبلة، خاصة في حالة التفكير في بيع المهاجم البرتغالي جونسالو راموس لتذبذب مستواه.

غير أن فرص قبول مارسيليا لعرض سان جيرمان المغري، قد تبدو ضعيفة؛ نظراً لأن الصفقة لو تمت، تمنح «اليونايتد» فريق جرينوود السابق نسبة 50 في المائة من حصيلة إعادة البيع، أي 5. 37 مليون يورو، الأمر الذي يضغط على مارسيليا، ويجعله يفكر أكثر من مرة قبل الموافقة، طالما أنه لن يحصل إلا على 5. 37 مليون يورو فقط من عائد الصفقة.

ومن جانبه، ذكر موقع «ياهو سبورت» أن جرينوود يبدو سعيداً في مارسيليا، حيث أصبح أحد نجوم الفريق، ويحظى بحب جماهير استاد «فيلودروم»، وإن كان الانضمام إلى مشروع رياضي طموح عند سان جيرمان قد يحسم اختياره في نهاية المطاف.

وقال الموقع: على مارسيليا أن يدرس مزايا وعيوب هذا البيع السريع لـ«الجوهرة» الإنجليزية، الذي لم يمضِ على وجوده مع الفريق إلا بضعة أشهر.

ويبقى السؤال: هل ينجح «الباريسي» خلال الأشهر القادمة في إقناع مارسيليا بترك جوهرته الهجومية؟