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الرياضة

رحيمي يهدر فرصة تاريخية مع العين

رحيمي يهدر فرصة تاريخية مع العين
17 فبراير 2025 20:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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غاب المغربي سفيان رحيمي عن العين أمام الشرطة العراقي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخرج اللاعب من التشكيلة الأساسية للإصابة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي إيفيتش إراحة اللاعب وتجهيزه للمباريات القادمة.
وقدم رحيمي مستوى استثنائياً في «النسخة الماضية» بتسجيل 13 هدفاً، كما أحرز 5 أهداف في النسخة الحالية، ليعادل رقم أسامواه جيان الهداف التاريخي لـ «الزعيم» في المحفل الآسيوي بـ18 هدفاً.
وبالتالي أضاع رحيمي فرصة كبيرة لتسجيل رقم تاريخي وغير مسبوق، حال مشاركته أمام الشرطة في آخر مباريات الفريق بالنسخة الحالية وتسجيل هدف، حيث كان سيتم احتسابه الهداف التاريخي للعين في دوري أبطال آسيا للنخبة، متفوقاً على جيان أسامواه وعمر عبد الرحمن ولكل منهما 18 هدفاً.
وينتظر رحيمي موقف فريقه في الموسم الجاري، وما إذا كان يحصل على مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل من عدمه، حيث يحتاج العين إلى أن يحل وصيفاً للدوري للحصول على بطاقة مؤهلة إلى «ملحق» البطولة في نسختها الجديدة.
وصادف العين سوء توفيق في النسخة الحالية، وودع من مرحلة الدوري، وهو حامل لقب النسخة الماضية.

الإمارات
العين
دوري أبطال آسيا
أسامواه جيان
عمر عبدالرحمن
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