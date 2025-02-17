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الرياضة

فينيسيوس يشتري نادياً في البرتغال

فينيسيوس يشتري نادياً في البرتغال
17 فبراير 2025 20:36

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد عناوين الأخبار العام الماضي، بعد أن أصبح المساهم الأكبر في نادي «ستاد ماليرب كان» الفرنسي، والآن قرر زميله فينيسيوس جونيور الدخول في ملكية الأندية، حيث قرر اللاعب البرازيلي شراء نادي «إف سي ألفيركا» البرتغالي.
ولم يتضح بعد حجم الصفقة، ومن هم الشركاء، أو الأموال التي دفعها، لكن صحيفة «آس» أكدت أن فينيسيوس جزء من المجموعة التي تصبح المالكة للأغلبية في النادي.
وأعلن «ألفيركا» أن المالك السابق ريكاردو فيسينتين، باع حصته المسيطرة إلى اتحاد من المستثمرين الإسبان والبرازيليين، ويتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة.
ويقف ألفيركا حالياً على حافة المجد، حيث يحتل المركز الثاني ما يؤهله للصعود إلى دوري الدرجة الأولى البرتغالي، بفارق نقطتين خلف تونديلا المتصدر، وبفارق نقطة عن بينافيل في المركز المؤهل إلي المباريات الفاصلة.
وتأسس النادي عام 1939، وقضى بعض الوقت في الدوري البرتغالي في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الأزمة المالية والديون التي بلغت 5 ملايين يورو عام 2005 أجبرته على الإفلاس، وعاد النادي منذ ذلك الحين، وفي الموسم الماضي، صعد إلى الدرجة الثانية مرة أخرى.
ويقع «ألفيركا»، أعلى مصب نهر تاجو من لشبونة، ومن بين اللاعبين السابقين أمثال، ديكو، ومانيش، وريكاردو كارفاليو، بينما كان المدرب المخضرم جيسوالدو فيريرا في وقت ما مدرباً له.

ريال مدريد
كيليان مبابي
فينيسوس جونيور
البرتغال
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