الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إبراهيموفيتش: مباراة ميلان وفينوورد «نهائي»!

إبراهيموفيتش: مباراة ميلان وفينوورد «نهائي»!
17 فبراير 2025 21:22

 
ميلانو (رويترز) 

 

أخبار ذات صلة
هل يستطيع بريست قلب الأمور؟.. مدرب سان جيرمان يجيب
أنشيلوتي: جوارديولا يتعمد التقليل من حظوظ سيتي في دوري الأبطال

قال زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، إن الفريق سيخوض مباراة إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه فينوورد الهولندي الثلاثاء وكأنها نهائي.
وخسر ميلان 1- صفر ذهاباً خارج أرضه، لكنه سيأمل في تعديل الأمور على ملعبه.
وبعد عودة مدرب ميلان سيرجيو كونسيساو من البرتغال، بعد حضور جنازة رئيس بورتو السابق بينتو دا كوستا جلس إبراهيموفيتش في مكانه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة في سان سيرو.
وقال إبراهيموفيتش للصحفيين «يتعين علينا خوض المباراة بعقلية النهائي مع استحضار كل التركيز والشراسة والتماسك، ومن المهم للغاية أن نقدم أداءً جيداً، لكن الأهم هو الفوز، نتأخر بهدف، وعلينا أن نحقق نتيجة جيدة حتى نتأهل، يتعين على كل لاعب أن يحفز زميله وأن يتحلى الجميع بكامل التركيز، إنه عمل جماعي يبدأ بكل فرد في الفريق، حتى أولئك الذين يجلسون على مقاعد البدلاء عليهم أن يشجعوا الفريق، هذا ما يسمى العمل الجماعي وروح الفريق».
كما يثق إبراهيموفيتش في أن جماهير ميلان يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دفع الفريق للحصول على النتيجة المطلوبة.
وقال إبراهيموفيتش «بالنسبة للمباراة ستكون جماهيرنا في غاية الأهمية، جماهيرهم شجعتهم بحماس في روتردام، ولكنني أثق في أنه مع وجود 80 ألف مشجع لميلان في الملعب، إضافة لملايين المشجعين حول العالم سيحصل الفريق على أكبر قدر من الدعم، وعليه أن يترجم هذا الحماس إلى نتيجة رائعة».
ويدرك مدافع ميلان فيكايو توموري جيداً مدى أهمية منع فينوورد من التسجيل مجدداً في مباراة الإياب، لكن رد فعل فريقه في حالة استقبال أي هدف سيكون بالقدر نفسه من الأهمية.
وقال توموري «ننزل إلى أرض الملعب في كل مباراة؛ بهدف عدم استقبال الأهداف وسنتأخر بهدف بالفعل، ونعرف الجودة التي نملكها ولكن إذا استقبلنا هدفاً، فلا يجب أن نفقد التركيز ونحافظ على الإيمان بما نفعله، في النهاية، نعرف أنه يتعين علينا الفوز، وعلينا أن نركز لتحقيق أهدافنا».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ميلان
إبراهيموفيتش
فينورد
آخر الأخبار
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
الترفيه
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
اليوم 21:10
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©