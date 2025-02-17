إبراهيموفيتش: مباراة ميلان وفينوورد «نهائي»!



ميلانو (رويترز)

قال زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، إن الفريق سيخوض مباراة إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه فينوورد الهولندي الثلاثاء وكأنها نهائي.

وخسر ميلان 1- صفر ذهاباً خارج أرضه، لكنه سيأمل في تعديل الأمور على ملعبه.

وبعد عودة مدرب ميلان سيرجيو كونسيساو من البرتغال، بعد حضور جنازة رئيس بورتو السابق بينتو دا كوستا جلس إبراهيموفيتش في مكانه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة في سان سيرو.

وقال إبراهيموفيتش للصحفيين «يتعين علينا خوض المباراة بعقلية النهائي مع استحضار كل التركيز والشراسة والتماسك، ومن المهم للغاية أن نقدم أداءً جيداً، لكن الأهم هو الفوز، نتأخر بهدف، وعلينا أن نحقق نتيجة جيدة حتى نتأهل، يتعين على كل لاعب أن يحفز زميله وأن يتحلى الجميع بكامل التركيز، إنه عمل جماعي يبدأ بكل فرد في الفريق، حتى أولئك الذين يجلسون على مقاعد البدلاء عليهم أن يشجعوا الفريق، هذا ما يسمى العمل الجماعي وروح الفريق».

كما يثق إبراهيموفيتش في أن جماهير ميلان يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دفع الفريق للحصول على النتيجة المطلوبة.

وقال إبراهيموفيتش «بالنسبة للمباراة ستكون جماهيرنا في غاية الأهمية، جماهيرهم شجعتهم بحماس في روتردام، ولكنني أثق في أنه مع وجود 80 ألف مشجع لميلان في الملعب، إضافة لملايين المشجعين حول العالم سيحصل الفريق على أكبر قدر من الدعم، وعليه أن يترجم هذا الحماس إلى نتيجة رائعة».

ويدرك مدافع ميلان فيكايو توموري جيداً مدى أهمية منع فينوورد من التسجيل مجدداً في مباراة الإياب، لكن رد فعل فريقه في حالة استقبال أي هدف سيكون بالقدر نفسه من الأهمية.

وقال توموري «ننزل إلى أرض الملعب في كل مباراة؛ بهدف عدم استقبال الأهداف وسنتأخر بهدف بالفعل، ونعرف الجودة التي نملكها ولكن إذا استقبلنا هدفاً، فلا يجب أن نفقد التركيز ونحافظ على الإيمان بما نفعله، في النهاية، نعرف أنه يتعين علينا الفوز، وعلينا أن نركز لتحقيق أهدافنا».