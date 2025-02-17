ريال مدريد يخطط لـ «إعادة شراء» لاعبه الأرجنتيني!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقدم الأرجنتيني نيكولاس باز «20عاماً» لاعب كومو الإيطالي الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى، أداءً متميزاً منذ وصوله إلى إيطاليا، قادماً من ريال مدريد، وأصبح أحد أهم نجوم الفريق الإيطالي، رغم صغر سنه، ويعتمد عليه الإسباني سيسك فابريجاس المدير الفني، في خططه وتكتيكاته وتشكيلته الأساسية.

وسجل باز الذي بدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية «لوكاستيا» المدريدية، 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى في 23 مباراة لعبها مع كومو هذا الموسم حتى الآن.

وكان ريال مدريد باع باز الذي يحمل الجنسية الإسبانية أيضاً، لنادي كومو مقابل 6 ملايين يورو، بينما وصلت قيمته السوقية في ديسمبر2024، إلى 20 مليون يورو، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، إن أداء باز مع كومو لفت انتباه إدارة «الريال»، وبدأت تفكر في استعادته مرة أخرى، إذ أن عقده يتضمن بنوداً تسمح لها بإعادة شرائه، أولها بند يسمح باسترداده مقابل 8 ملايين يورو في 2025، وآخر 9 ملايين يورو في 2026، وثالث 10 ملايين يورو في 2027.

وقالت المصادر نفسها إن ريال مدريد سيدرس خلال الأشهر القادمة هذه البنود، لتفعيل أحدها، خوفاً من تركه إلى نادٍ آخر.

بدأ باز المولود في 8 سبتمبر2004، مسيرته الاحترافية في أكاديمية «لوكاستيا» المدريدية في 2022، حيث لعب 49 مباراة، وسجل 11 هدفاً، وتم تصعيده للفريق الأول، وشارك في 4 مباريات فقط، ولم يسجل أي هدف، وتم بيعه إلى كومو الإيطالي الموسم الماضي.

ولعب باز لمنتخب الشباب الأرجنتيني تحت 20 سنة، ولم يلعب لمنتخب الأول الأرجنتيني، إلا مباراة واحدة فقط، ما يعني إمكانية لعبه بعد ذلك في منتخب إسبانيا التي يحمل جنسيتها.