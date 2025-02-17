5 لاعبين تألقون بعد الهروب من جحيم «اليونايتد»!

معتز الشامي (أبوظبي)



كان مانشستر يونايتد النادي الأكثر جاذبية في كرة القدم الأوروبية، وخلال حقبة السير أليكس فيرجسون، توافد عدد كبير من اللاعبين أصحاب الطراز العالمي إلى «أولد ترافورد».

ولكن لم تستمر ثقافة النجاح التي أنشأها المدرب الأسكتلندي، بعد رحيله في 2013، وبمرور الوقت أصبح «اليونايتد» أشبه بـ «مقبرة» للاعبين الموهوبين، ونرصد في التقرير التالي 5 من أبرز هؤلاء النجوم.

أنتوني

بعد موسمين ونصف موسم من البؤس الشديد، انضم أنتوني إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، وبدأ بالفعل في الظهور على الأقل مثل لاعب تبلغ قيمته 85 مليون إسترليني، والذي اعتقد اليونايتد أنه سيشتريه من أياكس في 2022.

سجل الجناح البرازيلي هدفاً للمباراة الثالثة على التوالي، حيث ساعد ريال بيتيس على الفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وأحرز أنتوني 3 أهداف في آخر 3 مباريات، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في مبارياته الثلاثين السابقة في جميع المسابقات قبل تلك السلسلة.

أنتوني إيلانجا

إيلانجا خريج آخر من أكاديمية اليونايتد لم يطلق العنان لإمكاناته الكاملة في «أولد ترافورد»، لم يسجل المهاجم السويدي سوى 4 أهداف في 55 مباراة مع «الشياطين الحمر»، حيث كان يكافح من أجل الحصول على دقائق منتظمة، وبيع إلى نوتنجهام مقابل 15 مليون إسترليني فقط في 2023.

لم يكن نجاح إيلانجا سريعاً في ملعب سيتي جراوند، حيث لم يسجل سوى مرة واحدة في أول 8 مباريات له في «البريميرليج»، لكن تعيين نونو إسبيريتو سانتو مديراً فنياً في ديسمبر من ذلك العام أعاد اكتشافه.

وبرز نوتنجهام الموسم الحالي أحد الفرق المتنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تحت قيادة نونو، وشارك إيلانجا في 11 هدفاً في 27 مباراة.

أنخيل دي ماريا

تعاقد اليونايتد مع أنخيل دي ماريا من ريال مدريد في 2014 مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 60 مليون إسترليني، وسجل دي ماريا 4 أهداف في أول 3 مباريات له في «البريميرليج»، ولكنه واجه صعوبة في التكيف مع الحياة في إنجلترا، وبعد سرقة منزل عائلته في فبراير 2015، قرر عدم البقاء مع الفريق لأكثر من موسم واحد.

وأظهر دي ماريا أن مستواه ثابت بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث سجل 93 هدفاً وصنع 119 هدفاً آخر في 295 مباراة، وحقق كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، والآن يواصل التألق في بنفيكا.

دييجو فورلان

لعب فورلان في «أولد ترافورد» عامين، ثم رحل إلى فياريال في 2004 وفي جعبته 10 أهداف فقط في «البريميرليج»، وبعدها أصبح فورلان أسطورة في الدوري الإسباني، حيث سجل 59 هدفاً لفياريال قبل أن يحرز 96 هدفاً آخر لأتلتيكو مدريد، ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي مرتين خلال السنوات السبع التي قضاها في إسبانيا.

كما فاز فورلان بالكرة الذهبية في كأس العالم 2010، واحتل المركز الأول في قائمة هدافي كأس العالم مع أوروجواي، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي.

جيرارد بيكيه

بدأ جيرارد بيكيه أحد أيقونات برشلونة مسيرته في مانشستر يونايتد، حيث تعاقد اليونايتد معه من أكاديمية برشلونة لا ماسيا في 2004 بآمال كبيرة في اللاعب البالغ 17 عاماً، لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة مع فريق فيرجسون، ولم يتمكن في النهاية من الحصول على فرصة في مركز قلب الدفاع.

وبعد 4 سنوات قضاها مع الشياطين الحمر، عاد بيكيه إلى برشلونة مقابل 5 ملايين إسترليني فقط، ليتألق مع بيب جوارديولا، حيث اكتسح العملاق الكتالوني جميع المنافسين في طريقه، كما فاز بيكيه بكأس العالم وبطولة أوروبا مع إسبانيا.