العين يخسر أمام الشرطة بهدفين في «النخبة»



معتز الشامي (أبوظبي)

خسر العين أمام مضيفه الشرطة العراقي بهدفين، في ختام مشواره بالنسخة الحالية من «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، ليودع «الزعيم» حامل اللقب البطولة من دون فوز، بعد تلقيه الخسارة السادسة، مكتفياً برصيد نقطتين، في المركز الأخير بمجموعة الغرب، بينما رفع الشرطة رصيده إلى 6 نقاط في الترتيب قبل الأخير، وأضاع فرصة التأهل إلى دور الـ16.

وسجل هدفي الشرطة، محمود المواس من تسديدة في الدقيقة 50، ولوكاس سانتوس في الدقيقة 94.

دفع الصربي إيفيتش مدرب العين، بتشكيلة من البدلاء في بداية اللقاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح الشرطة الشوط الثاني بهدف مبكر، ورغم التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للعين، إلا أن الفريق لم يستطع العودة إلى المباراة، وتعد الخسارة هي الأولى للعين في تاريخه أمام الشرطة الذي يحقق فوزه الأول على الإطلاق في البطولة خلال مشاركته الثالثة في «أبطال آسيا».