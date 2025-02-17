اتحاد الملاكمة ينظم 3 بطولات خلال رمضان



دبي (وام)



أعلن اتحاد الملاكمة، تنظيم 3 بطولات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف 3 فئات سنية، في إطار برنامج إعداد قوي للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة آسيا المقررة إقامتها في الأردن أبريل المقبل.

وتنطلق أولى البطولات ضمن مهرجان زايد الرياضي في أبوظبي من 1 إلى 4 مارس المقبل، لفئتي العموم والشباب، حيث يشارك فيها لاعبو المنتخب الوطني، إلى جانب ملاكمين من 12 إلى 15 دولة، ما يمنحها طابعاً دولياً قوياً، وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك بمنافسين من مختلف المدارس العالمية في الملاكمة.

أما البطولة الثانية، ستقام ضمن مهرجان العين الرياضي 8 و9 مارس، وتستهدف فئة الشباب من 16 إلى 17 عاماً، بمشاركة 15 نادياً من مختلف أنحاء الدولة، ما يعزز من قاعدة انتشار اللعبة، وتطوير المواهب الصاعدة.

وتختتم سلسلة البطولات ببطولة الفجيرة التي تقام ضمن مهرجان سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضاني من 14 إلى 16 مارس، وهي مخصصة لفئة الناشئين والواعدين من 12 إلى 14 عاماً، بهدف اكتشاف المواهب وصقل مهارات الجيل الجديد من الملاكمين.

وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الملاكمة، أن هذه البطولات تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن اختيار هذه الفئات العمرية يهدف إلى بناء قاعدة قوية من الملاكمين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.