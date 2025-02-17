الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الملاكمة ينظم 3 بطولات خلال رمضان

اتحاد الملاكمة ينظم 3 بطولات خلال رمضان
17 فبراير 2025 22:40

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
مستشفى سلمى لرعاية الأطفال ينجح في علاج رضيعة شخصت بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي


أعلن اتحاد الملاكمة، تنظيم 3 بطولات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف 3 فئات سنية، في إطار برنامج إعداد قوي للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة آسيا المقررة إقامتها في الأردن أبريل المقبل.
وتنطلق أولى البطولات ضمن مهرجان زايد الرياضي في أبوظبي من 1 إلى 4 مارس المقبل، لفئتي العموم والشباب، حيث يشارك فيها لاعبو المنتخب الوطني، إلى جانب ملاكمين من 12 إلى 15 دولة، ما يمنحها طابعاً دولياً قوياً، وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك بمنافسين من مختلف المدارس العالمية في الملاكمة.
أما البطولة الثانية، ستقام ضمن مهرجان العين الرياضي 8 و9 مارس، وتستهدف فئة الشباب من 16 إلى 17 عاماً، بمشاركة 15 نادياً من مختلف أنحاء الدولة، ما يعزز من قاعدة انتشار اللعبة، وتطوير المواهب الصاعدة.
وتختتم سلسلة البطولات ببطولة الفجيرة التي تقام ضمن مهرجان سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضاني من 14 إلى 16 مارس، وهي مخصصة لفئة الناشئين والواعدين من 12 إلى 14 عاماً، بهدف اكتشاف المواهب وصقل مهارات الجيل الجديد من الملاكمين.
وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الملاكمة، أن هذه البطولات تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن اختيار هذه الفئات العمرية يهدف إلى بناء قاعدة قوية من الملاكمين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.

الإمارات
اتحاد الملاكمة
الملاكمة
الأردن
آخر الأخبار
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
الترفيه
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
اليوم 21:10
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©