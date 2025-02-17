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الرياضة

الشارقة يُغازل «ربع النهائي» أمام الحسين إربد

الشارقة يُغازل «ربع النهائي» أمام الحسين إربد
18 فبراير 2025 01:46

علي معالي (أبوظبي)

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يلتقي الشارقة مع الحسين إربد الأردني،  في السادسة مساء اليوم، ضمن إياب دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2» على استاد الشارقة، وتفوق «الملك» بهدف ذهاباً على استاد عمان الدولي، وبالتالي يدخل الشارقة لقاء الإياب بحثاً عن تأكيد تفوقه، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وأيضاً القائمة المكتملة من اللاعبين.
ويخوض الشارقة «المواجهة الرابعة» مع فريق من الأردن، خلال فترة قصيرة، حيث التقى الوحدات بالمجموعة الثالثة، وتعادلا 2-2 على استاد الشارقة، ضمن الجولة الثانية، ورجحت كفة «الملك» 3-1، على استاد عمان الدولي، في الجولة السادسة، وعلى الملعب نفسه، تفوق الشارقة على الحسين إربد بهدف في ذهاب دور الـ16، ويملك الشارقة كل مقومات الفوز أملاً في التأهل إلى دور الثمانية.
ويعتمد الشارقة على «القوة الضاربة»، خاصة كايو لوكاس الذي يقدم موسماً استثنائياً، ومعه مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، مثل محمد عبدالباسط، وماجد راشد، وعثمان كمارا، وفراس بالعربي، وماجد حسن، وخالد الظنحاني، وشاهين عبدالرحمن، وبيتروفيتش وكاتانيتش، والحارس «المتألق» عادل الحوسني.
ويدرك الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة قوة الحسين إربد الذي تُوج مؤخراً بكأس السوبر الأردني، وأيضاً لا يرغب في أن يتعرض للإحراج مثلما حدث في مباراة الذهاب بالمجموعة الثالثة مع الوحدات، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ويومها كاد «الملك» أن يخسر بسبب أخطاء دفاعية، ويلعب البرتغالي جواو موتا مدرب الحسين إربد على هذا الوتر، لذلك، فإن كوزمين مطالب بغلق كل الطرق المؤدية إلى مرمى الحوسني، مع الاعتماد على مهارات أكثر من لاعب في الهجوم، مثل كايو لوكاس، ولوان بيريرا، وكمارا، وفراس بالعربي، وجيليرمي بيرو.
وحرص الحسين إربد على الحضور مبكراً إلى الشارقة للتكيف مع الأجواء، وأجرى أكثر من تدريب، وأصبح جاهز للموقعة التي يعتبرها مصيرية، متسلحاً بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب أصحاب المواهب.
ويتصدر لوان بيريرا مهاجم الشارقة، قائمة الهدافين في الفريقين بـ5 أهداف، يليه كايو لوكاس 3 أهداف، مقابل 3 أهداف من نصيب عارف الحاج مهاجم الحسين إربد.

الشارقة
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الأردن
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