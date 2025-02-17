الوصل يطارد «الانتصار التاريخي» أمام الهلال

معتز الشامي (أبوظبي)

في ظل مشاركة «استثنائية» بكل المقاييس «حتى الآن»، يستقبل فريق الوصل، ضيفه الهلال السعودي في مباراة مثيرة، يحتضنها استاد زعبيل عند الثامنة مساء اليوم، في ختام مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المشاركة التي ضمن فيها «الفهود» بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في مسيرته القارية.

ويمتلك الوصل دوافع كبيرة، أبرزها ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في أحد المركزين الرابع أو الخامس، أملاً في الابتعاد عن مواجهة فرق المقدمة في الدور التالي، ويمتلك الوصل حالياً 11 نقطة في الترتيب الخامس خلف السد صاحب المركز الرابع بـ12 نقطة.

وستكون هذه المباراة هي الأولى بين الوصل والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن سبق وأن تواجه الفريقان في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري عام 1989، ووقتها فاز الوصل 1-0، وتعادلا 1-1 في ذات البطولة عام 1998، ولم يحقق الوصل أي فوز على الفرق السعودية في آسيا سوى النصر في أول مواجهة جمعتهما في نسخة 2019، وانتهت بفوز «الفهود» بنتيجة 1-0، ولكنه خسر في آخر 3 مباريات متتالية أمام الفرق السعودية، وفي حالة خسارة مباراة اليوم سيكون الأصفر هو ثالث فريق إماراتي يخسر في 4 مباريات متتالية ضد الفرق السعودية في البطولة بعد العين والجزيرة.

وبالتالي سيعد الفوز على الهلال مساء اليوم بمثابة فرصة لتسطير إنجاز تاريخي في بطولة استثنائية للوصل، أملاً في تكرار ما سبق وحققه الفريق عام 1989 بالفوز حتى وإن اختلف البطولات والأجيال.

ويعول المدرب الصربي ميلوش على العناصر الأكثر جاهزية لمواجهة الهلال المدجج باللاعبين المميزين، كما سيعود المهاجم ميتروفيتش لصفوف الهلال ما يصعب من مهمة دفاعات «الفهود» في المواجهة المرتقبة مساء اليوم، والتي تعد قمة خليجية خاصة لجماهير كلا الفريقين، ويمتلك الوصل أوراقاً رابحة على المستوى التكتيكي في لقاء اليوم، لاسيما جواو بيدرو الذي مازال يبحث عن بصمته الآسيوية مع الوصل، فضلاً عن تعافي فابيو ليما وعلي صالح، إضافة لتألق خيمنيز، الذي حسم الديربي أمام النصر في دوري أدنوك للمحترفين.