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الرياضة

مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق بـ«سباق السيدات»

مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق بـ«سباق السيدات»
18 فبراير 2025 01:46

محمد حسن (دبي)

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق السيدات للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، في انطلاقة فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بنسخته الثامنة عشرة.
ويشتمل المهرجان على 3 سباقات أخرى هي سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم ويقام غداً، ويليه بعد غد سباق جميلتي المخصص للأفراس فقط لمسافة 120 كلم، ثم السباق الرئيس على لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة برعاية طيران الإمارات لمسافة 160 كلم الذي يقام يوم السبت المقبل، ويتوقع أن يكون محط أنظار العالم باعتباره أحد أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة للإعلان عن تفاصيل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وأحمد الكعبي، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات، ومنى السعدون، من شركة الطاير للسيارات.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر على أهمية السباق ومكانته ضمن روزنامة السباقات محلياً ودولياً، خاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.
وتحمل الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون لقب النسخة الماضية من سباق السيدات، حيث توجت على صهوة الجواد روميرو لإسطبلات «أم 7» في افتتاح المهرجان بنسخته السابعة عشر.
وتبلغ مسافة سباق السيدات، 101 كم، وتم تقسيمها على 4 مراحل، مسافة المرحلة الأولى بالألوان الصفراء، 35 كلم تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة ثم المرحلة الثانية بالألوان الحمراء وتبلغ مسافتها 25 كلم تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 21 كلم، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كلم بالألوان البيضاء.

مدينة دبي الدولية للقدرة
دبي
مهرجان محمد بن راشد للقدرة
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