أنس جابر تودع دبي مبكراً!

دبي (الاتحاد)

خرجت التونسية أنس جابر من الدور الأول لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، بخسارة أمام بيتون ستيرنز بمجموعتين دون رد 7-6، 6-4 أمس.

وكانت جابر، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، والتي صنعت التاريخ كأول عربية تصل إلى نهائي «جراند سلام»، عندما بلغت نهائي ويمبلدون قبل ثلاث سنوات، قد اضطرت إلى الغياب عن النسختين الماضيتين من البطولة بسبب الإصابة، ومع ذلك، أصرت على المشاركة هذا العام، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ25 للبطولة في دبي.

وبصفتها مقيمة في دبي وإحدى أكثر اللاعبات شعبية بين 36 من أفضل 40 لاعبة في البطولة هذا الأسبوع، لم تستسلم جابر رغم استدعائها لفترة علاج طبي بسبب إصابة في الفخذ الأيسر، وواصلت القتال لكنها لم تستطع الصمود أمام ضغط المباراة، حيث تمكنت ستيرنز من حسم المباراة بمجموعتين دون رد.