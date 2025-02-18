4-18.. الأرقام تصدم سيلتك قبل مواجهة البايرن في «الأبطال»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض فريق سيلتك مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ، مساء اليوم، على ملعب أليانز أرينا، في مدينة ميونيخ الألمانية، في إياب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، و يتمتع بايرن بأفضلية الفوز 2-1 خلال الذهاب في جلاسكو، وسيتأهل الفائز من مباراة الدور الفاصل لمواجهة باير ليفركوزن، أو أتلتيكو مدريد في دور الـ16 الشهر المقبل.

ويمتلك سيلتك سجلاً سيئاً أمام الفرق الألمانية في البطولات الأوروبية، حيث خاض سيلتيك 15 مباراة خارج أرضه ضد فرق ألمانية في أوروبا، وما زال يبحث عن أول انتصار له (تعادل 3 وخسر 12)، وخسر الفريق في آخر 5 رحلات له إلى هناك بنتيجة إجمالية 4-18، وكانت آخر مباراة له في ألمانيا هزيمة 1-7 أمام بروسيا دورتموند في وقت سابق من هذا الموسم.

وخرج سيلتيك من آخر9 مباريات أوروبية كبرى خاضها، بعد خسارته مباراة الذهاب، منذ تأهله أمام فريق كولن في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي 1992-1993 (0-2 ذهاباً، 3-0 إياباً)، ومع ذلك، لم يتقدم الفريق قط عندما يخسر مباراة الذهاب على أرضه (7 مرات سابقة).

في المقابل، يمتلك البايرن سجلاً مميزاً أمام الفرق الاسكتلندية، حيث فاز ميونيخ بمبارياته الخمس الأخيرة على أرضه في المسابقات الأوروبية ضد فرق اسكتلندية ، ولم يخسر على أرضه أمام فريق اسكتلندي (7 انتصارات و3 تعادلات)، ونجح بايرن في التأهل من آخر 13 مباراة خاضها في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، عندما فاز في مباراة الذهاب.

وكانت آخر مرة خرج فيها من دور الستة عشر أمام إنتر ميلان في 2010-2011، حيث فاز 1-0 في إيطاليا في مباراة الذهاب قبل أن يخسر 2-3 في مباراة الإياب، ويخرج بفارق الأهداف خارج الأرض.

ولم يخسر بايرن في آخر 20 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا (فاز 16 وتعادل 4)، بينما لم يسبق له سوى مرة واحدة أن خاض سلسلة أطول من هذا القبيل في المسابقة - 29 مباراة بين مارس 1998 وأبريل 2002، والواقع أن سلسلته الحالية من عدم الهزيمة على أرضه المكونة من 20 مباراة هي أيضا الأطول في دوري أبطال أوروبا.