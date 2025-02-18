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الرياضة

انطلاق مزاد قمصان «النصر والوصل»

انطلاق مزاد قمصان «النصر والوصل»
18 فبراير 2025 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي النصر والوصل، التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 16 باستاد آل مكتوم ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان نجوم النصر والوصل، لمدة 10 أيام.
تنظم المزاد رابطة المحترفين، بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دوليًا، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار.

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رابطة المحترفين الإماراتية
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوصل
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