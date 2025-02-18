السيتي يعول على الوجوه الجديدة لـ«قلب الطاولة» أمام الريال!

مانشستر (أ ف ب)

اعتبر المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن حظوظ فريقه مانشستر سيتي بتخطي مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تبلغ 1 % فقط، لكن الوجوه الجديدة قد تمنح بطل الدوري الممتاز فرصة أكبر من ذلك بكثير.

قبل أسبوع، أكد ريال أنه قوة لا تقهر في مسابقته المحببة وبأن ألقابه القياسية الـ15 لم تأت بالصدفة، وذلك من خلال صعقه سيتي في معقله 3-2 في الوقت القاتل في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وبدا أن سيتي سينتقل إلى ملعب ريال بأفضلية هدف وحيد بتقدمه 2-1 بثنائية النروجي إيرلينج هالاند حتى الدقيقة 86، قبل أن يقول البديل المغربي إبراهيم دياس كلمته بعد أقل من دقيقتين من دخوله بإدراكه التعادل، ثم اكتملت العودة بهدف قاتل للإنكليزي جود بيلينجهام نتيجة خطأين دفاعيين.

بهذا الفوز الذي قطع به شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى ثمن النهائي حين يستضيف الإياب غداً الأربعاء، كرس ريال تقليداً بأنه لا يعرف معنى للاستسلام في هذه المسابقة العزيزة عليه حتى عندما يكون في أسوأ أحواله، وهذا الأمر لا ينطبق تماماً على هذا الموسم بما أنه يقارع على لقب الدوري المحلي، خلافاً لسيتي، الذي أظهر الثلاثاء الماضي حجم المشكلة التي يعاني منها.

لكن فريق جوارديولا أظهر السبت بصيص أمل بإمكانية انقاذ الموسم من خلال فوزه في الدوري الممتاز على نيوكاسل 4-0 بفضل ثلاثية من الوافد الجديد المصري عمر مرموش في غضون 14 دقيقة.

من أجل محاولة تدارك الوضع في هذا الموسم الكارثي على بطل الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، انفقت إدارة سيتي 170 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع مرموش، الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، الإسباني نيكو جونزاليس والبرازيلي فيتور ريس.

لكن وحده مرموش شارك في لقاء الذهاب ضد ريال وانتظر حتى الدقيقة 84 ليدخل أرض الملعب في قرار قد يندم عليه جوارديولا، لاسيما بعدما لعب المصري وخوسانوف وجونزاليس الدور الرئيس ضد نيوكاسل، حيث قدم سيتي أفضل مباراة له لهذا الموسم.

وأُعجِب جوارديولا بما شاهده من الثلاثي الجديد، قائلاً عن مرموش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني: «أبرز ما في الأمر هو ثلاثة أهداف، كنا نعلم أنه في ألمانيا، في فرانكفورت، حقق أرقاما جيدة، وعندما تلعب جيداً يتكيف الجميع بسرعة لكن عندما لا يحدث ذلك، فأنت بحاجة إلى الوقت.. عندما تلعب كما فعلنا ضد نيوكاسل يصبح الجميع أفضل».