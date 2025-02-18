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تعرّف على توقيت مباريات العين في مونديال الأندية

تعرّف على توقيت مباريات العين في مونديال الأندية
18 فبراير 2025 11:57


دبي (وام)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المواعيد الرسمية النهائية لمباريات نادي العين في دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.
ويشارك العين في البطولة بنظامها الجديد، الذي يضم 32 فريقاً، ممثلاً للقارة الآسيوية بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023، وينافس في المجموعة السابعة، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد البيضاوي المغربي.
ويبدأ العين مشواره في البطولة بمواجهة يوفنتوس على ملعب أودي فيلد بالعاصمة واشنطن، يوم 19 يونيو، فيما يلتقي الفريق مع مانشستر سيتي في مباراته الثانية على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا، يوم 23 يونيو.
ويختتم العين مواجهاته في دور المجموعات أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم 26 يونيو على ملعب أودي فيلد في واشنطن.وتتنافس الفرق في دور المجموعات على بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16، حيث يواصل الفائزون مشوارهم نحو ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل العالم.

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