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الرياضة

لورينسي يدعم هجوم خورفكان أمام كلباء

لورينسي يدعم هجوم خورفكان أمام كلباء
18 فبراير 2025 12:30

فيصل النقبي (خورفكان)
يعود اللاعب البرازيلي لورينسي إلى صفوف خورفكان بعد غياب دام 5 جولات، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بني ياس، والتي أجبرته على الابتعاد عن مواجهات الشارقة، عجمان، العين، الوحدة، والعروبة في دوري أدنوك للمحترفين.
ويمثل لورينسي إضافة قوية لتشكيلة الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام كلباء في الجولة الـ17 السبت المقبل، حيث يعوّل المدرب والجهاز الفني على خبرته وإمكاناته لتعزيز الأداء الهجومي للفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم.
وأعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى تشكيلة الفريق من جديد، خاصة أن الفريق يحتاج إلى كافة المجهودات من جميع اللاعبين من أجل تحقيق أهداف الإدارة في تحسين وضعية الفريق إلى الأفضل، خاصة أن المواجهة المقبلة أمام كلباء تعتبر إحدى أهم المباريات.

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