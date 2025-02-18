تهديدات بالقتل لحكم مباراة أوساسونا وريال مدريد

مدريد (أ ف ب)

أدانت لجنة الحكام بإسبانيا في بيان، التهديدات والإهانات بحق الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، الذي أدار مباراة أوساسونا مع ريال مدريد (1-1)، والتي شابها الكثير من الأخطاء، بينها طرد المهاجم الإنجليزي للنادي الملكي جود بيلينجهام في الشوط الأول.

وقالت اللجنة في بيان: «نحن الحكام المحترفين، نود أن نعبر عن رفضنا المطلق للهجمات والتهديدات التي يتلقاها زميلنا خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر عليه وعلى عائلته بشكل شخصي».

وتابعت: «تضاف هذه الاعتداءات إلى الكراهية والعنف اللفظي اللذين نضطر إلى التعايش معهما خلال أداء عملنا المهني كل عطلة نهاية أسبوع، واللذين يتحولان للأسف في الدوريات الدنيا إلى عنف جسدي في كثير من الحالات».

ومنذ مباراة السبت، يتلقى الحكم سيلاً من الإهانات من جماهير ريال، عبر حسابه على إنستجرام، بينها التهديدات بالقتل.

ويتهمه تلفزيون النادي المدريدي علناً بأنه تغاضى عن ركلات جزء عدة لصالح ريال، وبأنه أخطأ في طرد بيلينجهام في الدقيقة 39 بسبب ما اعتبره إهانة موجهة إليه.

ونفى بيلينجهام أنه أهان الحكم، مشيراً إلى أنه استخدم مصطلحاً مختلفاً عما فسره الأخير، وأنه كان يتحدث أصلاً إلى نفسه وليس معه.

وبدوره، قال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي: «بخصوص البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيلينجهام، فإن الحكم لم يفهم جيداً ما قاله الإنجليزي، لقد أخطأ الحكم في ترجمة ما قال للغة الإسبانية وفهمه بشكل خاطئ، فهو لم يقصد الهجوم على الحكم أو توجيه الإهانة إليه».

وتابع: «حدثت عدة أمور في المباريات الثلاث الأخيرة، وهي أمور شاهدها الجميع».

وفي بداية الشهر الحالي، انتقد ريال التحكيم «المفتقر تماماً إلى المصداقية» و«نظاماً فاسداً من الداخل»، وذلك في رسالة موجهة إلى الاتحاد الإسباني للعبة، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي حصلت في خسارته أمام مضيفه إسبانيول 0-1.

وكتب أمين عام مجلس إدارة النادي، خوسيه لويس ديل فايّي بيريس، في الرسالة التي نشرها ريال أن «الأحداث التي وقعت خلال هذه المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي».

وأضاف أن «ما حدث في ملعب آر سي دي إي يمثل ذروة نظام تحكيمي أصبح بلا مصداقية تماماً، حيث وصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله».

وبتعثره السبت أمام أوساسونا، تنازل ريال عن الصدارة بفارق الأهداف لصالح غريمه برشلونة، الذي تغلب الاثنين على ضيفه رايو فايكانو 1-0.





