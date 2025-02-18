رغم الغياب عن «الختام».. رونالدو أفضل لاعبي النصر في «النخبة»

معتز الشامي (أبوظبي)

برز اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، كأفضل لاعب في فريقه، خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك رغم انتهاء مشوار فريقه بهذا الدور والتأهل للأدوار الإقصائية عن جدارة، ورغم غيابه عن آخر مباراة للفريق، والتي كانت أمام بيرسبوليس في إيران مساء أمس، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث قرر المدرب ستيفانو بيولي استبعاده مع جون دوران لمنحهما الراحة من المشاركة كون اللقاء كان تحصيل حاصل، بعد حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وحل النصر في الترتيب الثالث بـ17 نقطة في مجموعة الغرب، ولم يكتف رونالدو الذي أتم عامه الـ 40 هذا الشهر، بقيادة فريقه داخل الملعب، بل كان هداف النصر في البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف، وهو ما جعله أحد أبرز اللاعبين في المسابقة، كما تصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسديداً في «النخبة الآسيوية» بـ32 تسديدة، ما يعكس دوره الكبير في الضغط الهجومي، وتهديد مرمى المنافسين باستمرار.

وبفضل هذه الأرقام، حصل رونالدو على أفضل تقييم في النصر، وفقاً لموقع «سوفاسكور»، حيث بلغ تقييمه 7.76، ليؤكد مرة أخرى تأثيره الكبير على أداء الفريق، وعلى الصعيد الجماعي، خاض النصر 8 مباريات في دور المجموعات، نجح خلالها في تحقيق 5 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى خسارة واحدة، كما تمكن من تسجيل 17 هدفاً، بمعدل 7.3 تسديدة لكل هدف، ما يعكس كفاءة لاعبيه الهجومية.

وعلى الجانب الدفاعي، استقبل الفريق 6 أهداف فقط، خلال المباريات الثماني، ونجح في الخروج بشباك نظيفة 3 مرات، ما يبرز التنظيم الدفاعي الجيد للفريق، كما بلغ معدل التقييم العام للنصر، وفقاً لموقع سوفاسكور 7.10، وهو معدل يعكس الأداء المتوازن للفريق في مختلف الجوانب.