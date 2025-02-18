«أبوظبي المفتوحة لكرة الطاولة» على خط الانطلاق

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

أكمل نادي أبوظبي لألعاب المضرب، الترتيبات لانطلاق منافسات النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي المفتوحة لكرة الطاولة، والتي تقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي

وتشهد البطولة المرتقبة، والتي تقام بنظام الفردي المفتوح لجميع الجنسيات بالمجموعات في الدور الأول، و«خروج المغلوب» في الأدوار النهائية، مشاركة اللاعبين تحت 12 و17 سنة، لفئتي الرجال والسيدات، ويصل مجموع جوائز البطولة إلى 35 ألف درهم.

وأكد عبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، حرص مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور حمد عبدالله المحياس، وبالتعاون مع الشركاء، توفير كل المقومات لإنجاح البطولة، وخصوصية النسخة الثالثة، وقال في تصريحات للاتحاد: «للمرة الأولى تشهد البطولة مشاركة اللاعبين أصحاب الهمم، وذلك في إطار الحرص على الانتشار المجتمعي، وتوفير الظروف التي تشجّع على ممارسة الطاولة على نطاق واسع، كونها لعبة مجتمعية تهتم بالموهوبين».

وأضاف: «النسخة المرتقبة تجسّد التعاون الرباعي ما بين نادي أبوظبي لألعاب المضرب كجهة منظمة، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة كمظلة للبطولة، بالإضافة إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي تستضيف منافسات البطولة».

ولفت المنهالي، إلى أن البطولة تمثل تطبيقاً لبنود مذكرتي التفاهم بين النادي من جهة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية من جهة أخرى، والتي جرى توقيعها في أكتوبر الماضي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إلى دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، وتشجيع منتسبي المؤسسة على ممارسة اللعبة، في المقابل تستهدف الشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تبادل الخبرات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتوحيد الجهود لخدمة الرياضة والصحة، ما ينعكس إيجابياً على المجتمع، وينسجم مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتطلُّعاتهما المستقبلية.

وأشار المنهالي إلى حرص النادي تصميم البرامج التي ترسّخ الرؤى الداعمة للتطور، وتقديم المبادرات المبتكرة، بما ينسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز دور النادي المجتمعي، وبما ينسجم مع تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد».