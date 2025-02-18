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الرياضة

تتويج أبطال «اتحاد الجولف» للهواة والمحترفين

تتويج أبطال «اتحاد الجولف» للهواة والمحترفين
18 فبراير 2025 14:30

دبي (الاتحاد)
قدم مالكوم يونج، وفيصل سيرجيني مدرب منتخبنا الوطني، بجانب مات بروكس، أداءً رائعاً لانتزاع المركزين الأول والثاني في بطولة «برو-آم» للهواة والمحترفين، والتي نظمها اتحاد الجولف، على ملعب نادي الزوراء للجولف في عجمان، ونافس على لقبها 25 من الفرق المحترفة على صعيد أنديه الدولة.
كما شهدت البطولة وعلى صعيد منافسات الفرق، تتويج فريق اتحاد الجولف المكون من أيمن سيرجيني أحد مدربي منتخباتنا الوطنية، وعلي أبو بكر وإيلان سرجيني، بالمركز الأول بإجمالي 45 ضربة تحت المعدل.
وقام بتتويج الفائزين اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وبحضور أكرم سكيك، مدير عام الاتحاد.
وثمن الهاشمي المشاركة الكبيرة في النسخة الأولى والجديدة التي اطلقها الاتحاد واستهدفت العديد من الفرق من الهواة والمحترفين، وقال: «أحد أهدافنا في اتحاد الجولف هو جمع مجتمع الجولف معاً، وهذا النظام من بطولات المحترفين والهواة «برو-أم» طريقة مثالية لدمج المحترفين والهواة، إلى جانب تقديم فائدة قيمة لأعضائنا المباشرين، نتطلع إلى مواصلة تطوير رابطة محترفي الإمارات وعضوية اتحاد الجولف».

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