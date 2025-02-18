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الرياضة

«الثلوج» تؤجل مباراة فرقة ميسي في دوري أبطال كونكاكاف

«الثلوج» تؤجل مباراة فرقة ميسي في دوري أبطال كونكاكاف
18 فبراير 2025 13:44

 
لوس أنجليس (أ ف ب)
تأجلت المباراة الافتتاحية لفريق إنتر ميامي الأميركي الذي يضم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في دوري أبطال كونكاكف لكرة القدم أمام سبورتنج كانساس الأميركي، التي كانت مقررة الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، فيما تستعد كانساس لعاصفة قوية، بحسب ما ذكر مسؤولون الاثنين.
وجاء في بيان لاتحاد كونكاكاف القاري أن مباراة الذهاب ستقام الأربعاء الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وأضاف البيان: «مباراة الذهاب في الجولة الأولى من دوري أبطال كونكاكاف بين سبورتنج كانساس وإنتر ميامي أعيد جدولتها بسبب الظروف الجوية السيئة المتوقع أن تؤثر على مدينة كانساس سيتي الحضرية في الساعات الـ24 المقبلة، بما في ذلك تراكم الثلوج بشكل كبير».
تابع: «اتُّخذ قرار التأجيل لإعطاء الأولوية لسلامة اللاعبين والجماهير، وبتنسيق وثيق مع الناديين والسلطات المحلية».
وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع تساقط 10 بوصات (نحو 25 سنتيمتراً) من الثلوج فوق كانساس سيتي الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في وقت لاحق من الأسبوع، تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية تحت الصفر ليلاً.

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