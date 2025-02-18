أهلي جدة يدفع بـ10 لاعبين أجانب في مباراة واحدة

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل فريق أهلي جدة التوهج في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تمكّن من إنهاء مشواره في دور المجموعات بسجل خالٍ من الهزائم، وبفوز عريض على الغرافة القطري بنتيجة 4-2 في ختام دور المجموعات مساء أمس، وكان أهلي جدة تأهل سلفاً لدور الـ16 من المسابقة من الجولة الخامسة بعد الفوز على العين، حيث كان أول المتأهلين في المسابقة للدور المقبل لينهي المجموعات أمس بسبعة انتصارات وتعادل وحيد.

واستطاع الأهلي تعويض جماهيره بهذا الفوز بعد الخسارة الجولة الماضية في قمة الدوري السعودي أمام النصر بنتيجة 3-2، ليستعيد الانتصارات سريعاً، ورغم تأخره أمام الغرافة أمس بهدف الإسباني خوسيلو، فإن رفاق رياض محرز عادوا بقوة وتفوقوا بأربعة أهداف سجلها الجزائري، وروبرتو فيرمينو، جالينو وإيفان توني ليتصدر المجموعة الغربية برصيد 22 نقطة.

ويعد المستوى الذي ظهر عليه «الملكي» بمثابة إنذار شديد اللهجة لفرق النخبة في الأدوار الاقصائية للبطولة، خصوصاً بعدما حافظ المدرب الألماني ماتياس يايسله على قوام فريقه مؤخراً.

ودفع المدرب بعشرة لاعبين أجانب في تشكيله مباراة الأمس، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي السعودي، وأصبح الأهلي أول نادٍ سعودي يدفع بـ10 لاعبين أجانب في التشكيل الأساسي في تاريخ الأندية السعودية، حيث تشترط لوائح الدوري السعودي وجود 8 لاعبين فقط ضمن قائمة الفريق بالكامل للمباراة.

وأثبت الأهلي مع انتهاء دور المجموعات أنه واحد من أقوى المرشحين للتتويج بالبطولة الحالية، حيث واصل إظهار قوته في دور المجموعات من بداياته حتى نهايته من بداية الموسم والتركيز على الوصول بعيداً فيها.