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الرياضة

كم يساوي فوز ميلان على فينورد في دوري أبطال أوروبا؟

كم يساوي فوز ميلان على فينورد في دوري أبطال أوروبا؟
18 فبراير 2025 14:34


معتز الشامي (أبوظبي)
يستقبل فريق ميلان الإيطالي نظيره فينورد الهولندي، في سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب مرحلة خروج المغلوب، على أمل العودة في دوري أبطال أوروبا، وتعتبر المباراة حاسمة للميلان للتأهل إلى دور الـ 16، لكنها أيضاً مناسبة مربحة للغاية من الناحية المالية بالنسبة للروسونيري.
ويتخلف ميلان بهدف دون رد أمام فينورد، بعد هزيمته المخيبة للآمال أمام الفريق الهولندي الأسبوع الماضي، وسيكون أمامه 90 دقيقة ووقت إضافي إذا لزم الأمر لقلب الأمور في مباراة الإياب، لكن كم يمكن أن يربح ميلان حال الفوز على فينورد؟.
وبحسب تقارير صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، حصل ميلان بالفعل على مبلغ يقدر بنحو 61 مليون يورو من مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويأتي هذا الرقم من رسوم الظهور في المباريات الثماني في مرحلة الدوري، إضافة إلى صفقات البث التلفزيوني، والتذاكر، ونظام التصنيف الممتد لعشر سنوات التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتأتي مباراة العودة أمام فينورد مع فرصة لإضافة 11 مليون يورو أخرى يضمنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفرق التي تصل إلى دور ال16، وهذا المبلغ هو مجرد جوائز مالية، ولا يشمل التذاكر وغيرها من مصادر الدخل الإضافية، وبحسب صحيفة «لا جازيتا»، فإن الأولويات الرئيسية للنادي في ما تبقى من موسم 2024-25 هي البقاء في دوري أبطال أوروبا لأطول فترة ممكنة، وإنهاء موسم الدوري الإيطالي ضمن المراكز الأربعة الأولى لضمان موسم آخر في المسابقة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وفي الوضع الحالي، من الناحية النظرية، يمكن لميلان أن يواجه غريمه في المدينة إنتر، إذا تغلب على فينورد مساء اليوم الثلاثاء، وهو ما سيعيد مباراة نصف نهائي 2022-23، والتي فاز بها النيراتزوري على مباراتين.

 

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