موناكو يبحث عن فك العقدة البرتغالية أمام بنفيكا في دوري الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي فريق بنفيكا وموناكو، في لشبونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور ملحق دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر ليفربول أو برشلونة الفائز في دور الـ16، حقق بنفيكا فوزاً 1-0 خارج أرضه على موناكو، الأربعاء الماضي، ليضع المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس الفريق في موقف قوي قبل مواجهة الليلة، وكان بنفيكا قد احتل المركز الـ16 في المجموعة برصيد 13 نقطة، وحالياً يحتل المركز الثاني في الدوري البرتغالي برصيد 50 نقطة من 22 مباراة.

وستكون مباراة الإياب في الملحق هي المرة الثالثة، التي يلتقي فيها بنفيكا وموناكو هذا الموسم، حيث فاز بنفيكا في المباراة الأولى بنتيجة 3-2 بمرحلة الدوري، وفاز في مباراة الذهاب 1-0، ولم يصل موناكو إلى دور الـ16 من البطولة منذ عام 2017، ويبدو أن كل شيء ضده، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 9 مباريات خاضها في مسابقات الاتحاد الأوروبي ضد الفرق البرتغالية (تعادل 2، خسر 7)، ما شكّل عقدة تتطلب ضرورة كسرها في اللقاء المرتقب بين الفريقين.

فيما يدخل بنفيكا اللقاء المرتقب وهو منتعش بالفوز في 10 مباريات وخسارة واحدة من أصل 11 مباراة خاضها على أرضه في الدوري البرتغالي هذا الموسم، وفي دوري أبطال أوروبا، فاز بمباراة واحدة فقط من أصل 4 مباريات.

وتغلب الفريق على سانتا كلارا، بهدف دون رد، السبت الماضي، حيث حقق الفوز الثالث على التوالي في الدوري البرتغالي، والخامس على التوالي بجميع المسابقات، وفي المقابل، احتل موناكو المركز الـ17 في جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما كان الأداء الذي يقدمه الفريق على أرضه نقطة قوته الرئيسية، بخلاف سجله خارج الأرض، حيث حصد 4 نقاط من 4 مباريات خارج أرضه، ولا يقتصر الأمر على أوروبا، بل ينطبق الأمر نفسه على الدوري الفرنسي، حيث فاز موناكو بـ4 مباريات فقط من أصل 10 مباريات محلية، وخسر 4 مباريات وتعادل 2.

ورغم معاناته خارج أرضه، يحتل موناكو المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، وانتهت مسيرة من 4 مباريات بلا فوز، بفوزه 3-2 على رين في الجولة 19، وكان هذا هو المحفّز لسلسلة من التحسُن في أداء الدوري، حيث حصل الفريق على 9 نقاط من آخر 4 مباريات، وسجل موناكو 12 هدفاً في آخر 4 مباريات خاضها في جميع المسابقات، وكان آخرها فوز ساحق على نانت 7-1 في الدوري الفرنسي في آخر مباراة.