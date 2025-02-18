100 مشارك في بطولة دبي لصيد الأسماك



دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2025 كنعد «كينيج فيش» وسكل «كوبيا»، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، وبالتزامن مع الدورة رقم 31 من معرض دبي العالمي للقوارب.

ويتنافس المشاركون على جوائز تبلغ 175 ألف درهم بالإضافة إلى الجوائز العينية القيّمة، وأكملت اللجنة المنظمة تحضيراتها الفنية واللوجستية، لانطلاقة المنافسات بعد اكتمال إجراءات تسجيل المشاركين، الذين تجاوز عددهم 100 متسابق ومتسابقة، حيث جرت عملية استلام الملصقات الخاصة بالحدث في مقر النادي.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات البطولة، التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل تنافساً ساخناً بين المشاركين، حيث ستكون ضربة البداية بعد إعلان (كلمة السر) الخاصة بالحدث، ومن ثمّ بدء التنافس الذي يستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى موعد الختام المحدد يوم الأحد المقبل.