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الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يُطلق جائزة «التميز الوظيفي»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يُطلق جائزة «التميز الوظيفي»
18 فبراير 2025 16:30

الشارقة (الاتحاد)
أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إطلاق «جائزة الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للتميز الوظيفي» لعام 2025، والتي تختص بموظفي النادي، وتشمل ثلاث فئات، وهي الفنية، والإدارية والاستثنائية، في إطار رؤية الرياضة الإماراتية نحو التميز والتطور.
وأكد أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الهدف من الجائزة هو تعزيز التميز والاستدامة المؤسسية، إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية والروح الإيجابية في النادي، إضافة إلى أنها تأتي تقديراً للإنجازات التي ساهم في تحقيقها منتسبو النادي في جميع المجالات الإدارية والتنظيمية والتنافسية، وقادت النادي ليكون في واجهة الأندية على مستوى الإمارات والعالم.
وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أن تكريم المتميزين يعد جزءاً مهماً من سياسة تعزيز الجودة والتميز في النادي، ورفع المستوى الذهني لدى الجميع، وبما ينعكس على الجهود الرياضية للمدربين واللاعبين.
بدوره، أشار عمر بوخلف، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي للنادي، أنه سيتم تنظيم ورش عمل متتالية لشرح مضمون الجائزة، وبما يسهم في إفساح المجال للمشاركة الواسعة، ويساهم بتعزيز الروح الرياضية العالية، وتحفيز الأداء المؤسسي والريادة الرياضية والإدارية، وتعكس القيم المؤسسية في النادي، وأن الفائزين في الجوائز سيحظون بتكريم مميز ترجمة لتميزهم الوظيفي، مبيناً أن الجائزة ستكون سنوية.

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