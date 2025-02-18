سيناريو مكرر في نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم غد مباريات نصف نهائي كأس دبي الذهبية 2025 للبولو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويتكرر سيناريو قبل النهائي للمرة الثانية، ففي المباراة الأولى يواجه فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور للمرة «الثانية» في غضون أسبوعين ونصف الأسبوع، وتقام المباراة في الثانية بعد الظهر، والفريقان لم يكن طريقهما ممهداً، بل واجهتهما بعض «المطبات»، ففريق الإمارات بدأ بقوة، وفاز على الحبتور، ثم خسر أمام غنتوت، ثم فاز على بنجاش، ثم عاد فخسر أمام جهانجيري.

أما فريق الحبتور، فقد بدأ متعثراً، وخسر مباراة الافتتاح أمام فريق الإمارات، ثم فاز على فريق الذئاب، ثم خسر أمام غنتوت، ثم فاز مؤخراً على فريق بنجاش.

ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روزندو تيروجيوتار ولوكاس مونتيفردي وتيودور لاكاو، بينما يمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور، ومعه براتولوم بايوجار، وخان يوريش وباتوستا بايوجار، ويحمل كل فريق منهما هانديكاب 20 جول.

وعند الساعة الرابعة عصراً تقام المباراة الثانية، وتجمع فريقي غنتوت وجهانجيري، وكلاهما يحمل هانيكاب 20 جول، وقد كانت بداية غنتوت قوية، ففاز في مبارياته الثلاث الأولى تباعاً، أمام جهانجيري، ثم الإمارات، والحبتور وأصبح أول المتأهلين إلى قبل النهائي، أما فريق جهانجيري الذي يلعب بطريقة السهل الممتنع، فيخوض كل مباراة بطموح الفوز، ويعوض هذا بالروح القتالية، وقد خسر مباراته الأولى أمام غنتوت، ثم استرد عافيته، وفاز على بنجاش والذئاب.

وينتظر أن يمثل فريق غنتوت كل من ناصر الشامسي، ومعه يانشي امربوجيو، وماركوس ارايا، وجونزالو فيراري بينما يمثل فريق جهانجيري كل من جونزالو بيريز، واليخاندرو موزيو، وسانتوس اريارتي.