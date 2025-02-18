إبراهيموفيتش: خيمينيز.. نصفه شيفيتشينكو والنصف الآخر بوليسيتش



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى السويدي «المخضرم» زلاتان إبراهيموفيتش لاعب أياكس وباريس سان جيرمان وميلان السابق، إعجابه الشديد بالمهاجم المكسيكي الهداف سانتياغو خيمينيز «23 عاماً» المنتقل هذا الشتاء من فينورد الهولندي إلى ميلان الإيطالي، بعد تألقه اللافت منذ وصوله إلى إيطاليا، ونجاحه في التسجيل في أول مباراتين له مع «الروسونيري» في الدوري الإيطالي «الكالشيو».

وقال إبراهيموفيتش، الذي يعمل حالياً مستشاراً رياضياً للميلان: خيمينيز يذكرني بالنجم الأوكراني«الأسطورة» أندري شيفيتشينكو هداف الميلان في بداية الألفية الثالثة، وتحديداً من 1999إلى 2006، حيث سجل وقتها 127هدفاً في 208 مباريات. أما من الفريق الحالي، أراه يشبه المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيتش، الذي لعب لتشيلسي وبوروسيا دورتموند واستقر في الميلان منذ 2023. وأضاف قائلاً: خيمينيز يعرف طريق المرمى جيداً مثل هذين النجمين.

وصل خيمينيز إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الأخير قادماً من فينورد الهولندي الذي تألق معه وسجل 16هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى، قبل إنتقاله للميلان.

وسجل خيمينيز هدفاً في كل مباراة بـ«الكالشيو»، الأول أمام إمبولي عندما نزل بديلاً في شوط المباراة الثاني، وكان هدف الفوز 1/صفر، بينما سجل هدفه الثاني في مرمى فيرونا في عطلة نهاية الأسبوع. وعلق إبراهيموفيتش قائلاً: أتمنى أن يسجل هدفه الثالث في ثالث مباراة يلعبها في الدوري.

واعترف إبراهيموفيتش الملقب بـ«السلطان» بأن موسم 2024-2025، يُعتبر صعباً بالنسبة للميلان إذ إنه يبتعد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة، بعد 24 مباراة، أي بفارق 15نقطة عن نابولي المتصدر، فارق 5 نقاط عن يوفنتوس الرابع في الترتيب برصيد 46 نقطة.

وأشادت الصحافة الإيطالية بإمكانيات خيمينيز، ومهاراته وحسه التهديفي وتحركاته الواعية، وقالت إنه نجح في أن يبهر جماهير الميلان من أول مباراة لعبها بعد وصوله وكانت أمام روما في الكأس، حيث صنع هدفاً.

بدأ سانتياغو خيمينيز، المولود في 18 إبريل 2001، مسيرته الاحترافية في كروز أزول المكسيكي حيث لعب 88 مباراة وسجل 20 هدفاً حتى 2022، ثم انتقل إلى فينورد الهولندي واستمر معه حتى شتاء 2025، واستقر بعدها في ميلان. ولعب خيمينيز لمنتخب الشباب المكسيكي تحت 16سنة، وانضم إلى المنتخب الأول في 2021.