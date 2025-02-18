الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليلة عربية في احتفالية بطولة دبي الدولية للتنس

ليلة عربية في احتفالية بطولة دبي الدولية للتنس
18 فبراير 2025 16:34

 
دبي (الاتحاد)
اجتمعت أبرز الأسماء في عالم التنس للسيدات، في ليلة مليئة بالأناقة والاحتفال خلال حفل لاعبات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكانت إيجا شفيونتيك المصنّفة الثانية عالمياً وكوكو جوف المصنّفة الثالثة عالمياً، من بين الضيوف البارزين الذين حضروا الحفل، إلى جانب إيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة لعام 2021، التي سجّلت انتصارها على ماريا ساكاري قبل يوم من الحفل في البطولة.
كما شاركت في الاحتفالية حاملة لقب البطولة جاسمين باوليني، إلى جانب المصنّفة الخامسة عالمياً جيسيكا بيجولا، وحاملة الميدالية الذهبية الأولمبية تشينوين زينج. وقد استمتع الجميع بفرصة الالتقاء بكبار الشخصيات وممثلي الرعاة الرئيسيين للبطولة.
وجاء الحفل بطابع عربي أنيق، حيث تخللته عروض حية متنوعة من راقصين وفنانين من بينهم الساحر حمزة وفرقة «Baseline» التي تضم نخبة من أفضل الموسيقيين في دبي، بالإضافة إلى عرض «Fusion Al Arab» الذي قدم تجربة موسيقية عربية فريدة ومفعمة بالحيوية.

أخبار ذات صلة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
أنس جابر تودع دبي مبكراً!
التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
كوكو جوف
إيجا شفيونتيك
بطولات الجراند سلام
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©