ليلة عربية في احتفالية بطولة دبي الدولية للتنس



دبي (الاتحاد)

اجتمعت أبرز الأسماء في عالم التنس للسيدات، في ليلة مليئة بالأناقة والاحتفال خلال حفل لاعبات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكانت إيجا شفيونتيك المصنّفة الثانية عالمياً وكوكو جوف المصنّفة الثالثة عالمياً، من بين الضيوف البارزين الذين حضروا الحفل، إلى جانب إيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة لعام 2021، التي سجّلت انتصارها على ماريا ساكاري قبل يوم من الحفل في البطولة.

كما شاركت في الاحتفالية حاملة لقب البطولة جاسمين باوليني، إلى جانب المصنّفة الخامسة عالمياً جيسيكا بيجولا، وحاملة الميدالية الذهبية الأولمبية تشينوين زينج. وقد استمتع الجميع بفرصة الالتقاء بكبار الشخصيات وممثلي الرعاة الرئيسيين للبطولة.

وجاء الحفل بطابع عربي أنيق، حيث تخللته عروض حية متنوعة من راقصين وفنانين من بينهم الساحر حمزة وفرقة «Baseline» التي تضم نخبة من أفضل الموسيقيين في دبي، بالإضافة إلى عرض «Fusion Al Arab» الذي قدم تجربة موسيقية عربية فريدة ومفعمة بالحيوية.