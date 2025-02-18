إنشاء مجلس تنسيق سباقات الخيل «الخليجية» برئاسة الإمارات

الرياض (الاتحاد)

أعلنت الهيئات المنظمة لسباقات الخيل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأسيس مجلس تنسيق سباقات الخيل، بهدف توحيد الجهود لتنظيم السباقات، وفق أحدث المعايير الدولية، والارتقاء ببرامج تدريب منظومة سباقات الخيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس، والذي عُقد في المملكة العربية السعودية بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وممثلين عن الهيئات المنظمة لسباقات الخيل في دول المجلس.

واختار الأعضاء دولة الإمارات لرئاسة المجلس ممثلة في محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وسالم بن محفوظ من المملكة العربية السعودية نائباً للرئيس، وتوم ريان أميناً عاماً للمجلس.



وأكد الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن تشكيل المجلس يعكس التزام دول مجلس التعاون بتطوير هذه الرياضة وتعزيز دورها على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادات والنوادي الخليجية سيمكّن المنطقة من تحقيق قفزات في هذا القطاع.

وقال الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم: «إن سباقات الخيل جزء من ثقافتنا وهويتنا الخليجية، ومن خلال هذا المجلس، سنتمكن من توحيد الجهود لتطوير القطاع، ورفع مستوى التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها دعم نمو هذه الرياضة. نحن ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة سباقات الخيل وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي».

وأشار الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم أن قطاع سباقات الخيل استطاع تحقيق إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرؤية الطموحة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وقال محمد سعيد الشحي رئيس مجلس تنسيق سباقات الخيل لدول مجلس التعاون: «يُعد مجلس تنسيق سباقات الخيل خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون في سباقات الخيل، وتوحيد الجهود لتنظيم السباقات وفق أرقى المعايير العالمية، وتطوير برامج السباقات وتبادل الخبرات، وتعزيز استدامة القطاع عبر تبني أفضل الممارسات في رعاية الخيول».

وأكد أن المجلس سيسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في السباقات الخليجية.

وأضاف: «تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز حضور السباقات الخليجية في المحافل الدولية، وخلق بيئة تنافسية قوية تستقطب أفضل الفرسان والملاك من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تحقيق استدامة لقطاع سباقات الخيل».

وأعرب رئيس مجلس تنسيق سباقات الخيل، عن شكره وتقديره للدول الأعضاء على ثقتهم باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع جميع المؤسسات المعنية في دول المجلس لتطوير سباقات الخيل.

وأقر المجلس تشكيل اللجان الفنية التي ستتولى مهام الإشراف والتنظيم، أبرزها لجنة حركة الخيول والطب البيطري، ولجنة كتابة وجدولة السباقات، ولجنة قوانين السباقات، ولجنة الاستدامة.

يضم المجلس في عضويته الهيئات المنظمة لسباقات الخيل في دول مجلس التعاون، والتي تشمل نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين، ونادي السباق والفروسية في دولة قطر، والاتحاد العماني للفروسية.