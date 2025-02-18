أتلتيكو مدريد يتعرض إلى ضربة موجعة



مدريد (د ب أ)

تعرض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، ضربة موجعة، بعدما تعرض قائده كوكي لإصابة عضلية في ساقه.

وشارك اللاعب المخضرم 33 عاماً كبديل لزميله سامويل لينو خلال تعادل أتلتيكو 1/1 مع سلتافيجو، يوم السبت الماضي، والذي شهد تراجع فريق العاصمة الإسبانية للمركز الثالث بترتيب الدوري المحلي.

وكشف بيان لأتلتيكو نشره على الموقع الألكتروني الرسمي للنادي، أن كوكي يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، وسيخضع للعلاج الطبيعي والعمل في صالة الألعاب الرياضية، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي لعودته.

وجاء في البيان: «كوكي أنهى المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي أمام سلتا فيجو وهو يشعر ببعض الانزعاج، خضع لاعب الوسط لبعض الفحوصات بعد المباراة، وأكدت أن القائد يعاني من إصابة في الساق اليمنى». وأتم أتلتيكو بيانه: «سيخضع لاعب وسط الفريق لجلسات علاج طبيعي وتدريبات تعافي في صالة الألعاب الرياضية، وسيحدد تطور إصابته موعد عودته إلى الملاعب».