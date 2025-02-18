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الرياضة

أنشيلوتي: جوارديولا يتعمد التقليل من حظوظ سيتي في دوري الأبطال

أنشيلوتي: جوارديولا يتعمد التقليل من حظوظ سيتي في دوري الأبطال
18 فبراير 2025 17:17

 
مدريد (أ ف ب)

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ردّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، معتبراً أنه يقلل عمداً من حظوظ الفريق الإنجليزي في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الإسباني حامل اللقب.
يلتقي الفريقان الأربعاء في لقاء الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد تفوّق ريال 3-2 في ملعب الاتحاد ذهابا.
وبعد فوز سيتي الكاسح على نيوكاسل برباعية نظيفة السبت في الدوري، قال جوارديولا مدرب بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية، إن فريقه يملك حظوظاً بنسبة «1 في المئة» للتأهل على حساب البطل 15 مرة.
وردّ أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قائلاً «هو لا يعتقد ذلك حقاً، غداً سأطرح عليه السؤال قبل المباراة: هل تعتقد حقاً أن لديك فرصة بنسبة 1 في المئة؟».
وأضاف «هو يعلم جيداً أن لديهم فرصة أكبر من ذلك... نحن لا نعتقد أن لدينا فرصة بنسبة 99 في المئة».
وتابع المدرب «نعتقد أن لدينا أفضلية صغيرة يجب أن نستغلها، ونحاول لعب المباراة بالطريقة عينها التي خضنا بها الذهاب والتي سارت بشكل جيد»، وأكّد الإيطالي أن مدافعه الألماني أنتونيو روديجر جاهز للمشاركة أساسيا بعد تعافيه من الإصابة، لكن لوكاس فاسكيس سيكون على مقاعد الاحتياط.
وجدد أنشيلوتي استياءه من التحكيم الإسباني بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي جاءت ضد فريقه ضمن مباريات الدوري السابقة، آخرها طرد الإنجليزي جود بيلينجهام أمام أوساسونا في التعادل 1-1، وقال الإيطالي إنه يشعر بارتياح أكبر مع التحكيم في دوري الأبطال.
وأردف «الإحصائيات تتحدث عن نفسها، في أوروبا هناك جدل أقل من هذا الجانب، هناك تدخل أقل لـ(حكم الفيديو المساعد)، واستطرد: يتدخل في ايه آر عند الضرورة فقط، وعادة ما يضم دوري الأبطال أفضل الحكام من كل بلد؛ لذا فإن الجودة عالية جداً في هذا الجانب». 

 

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كارلو أنشيلوتي
بيب جوارديولا
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