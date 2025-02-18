البريطاني تارلينج بطل «ضد الساعة» في طواف الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الدراج البريطاني جوشوا تارلينج بمرحلة «تودور» الثانية في طواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويقام في نسخته السابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.

وجاء تارلينج دراج فريق إينوس جريناديرز في صدارة المرحلة الثانية لسباق ضد الساعة الفردي، حيث انطلق الشاب البالغ من العمر 21 عاماً عبر المسار المسطح الذي يبلغ طوله 12.2 كم في جزيرة الحديريات، بمعدل سرعة بلغ 56.671 كم/ ساعة، ليحقق أول انتصار له في موسم 2025.

وسجل تارلينج أسرع زمن وقدره 12 دقيقة و55 ثانية عند خط النهاية، وتغلب على السويسري ستيفان بيسيجير دراج فريق ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال، الذي حل في المركز الثاني بفارق 13 ثانية.

وأبقى فريق الإمارات إكس آر جي على حظوظه القوية في المنافسة على لقب النسخة السابعة من الطواف، بعد أن احتل السلوفيني تادي بوجاتشار وزميله في الفريق الاسترالي جاي فاين المركزين الثالث والرابع في المرحلة، بفارق 18 و21 ثانية عن تارلينج على الترتيب.

وعلى الرغم من المستوى المميز لفريق الإمارات، لكنه تعرض لضربة قوية بغياب دراجه الكولومبي خوان سيباستيان مولانو، بعد أن قرر الفريق استبعاده من المشاركة في المرحلة الثانية جراء السقوط العنيف الذي تعرض له في اليوم الأول، حيث أعلن طبيب الفريق أن الدراج تعرض لالتواء شديد في كاحل القدم تسبب في تورم شديد يجبره على الحصول على الراحة ومزيد من الفحوصات والمراقبة.

وكان بطل المرحلة الأولى، الإيطالي جوناثان ميلان دراج ليدل تريك آخر من دخل سباق ضد الساعة الفردي، لكنه لم يتمكن من الوصول للسرعة اللازمة لتسجيل أسرع زمن، لينهي السباق في المركز 49، متأخراً بفارق دقيقة و13 ثانية، ويخسر القميص الأحمر لصالح تارلينج.

وقال تارلينج عقب نهاية المرحلة الثانية: «كنت أعاني من سوء الحظ منذ نهاية العام الماضي بعض الشيء، لكني واصلت المشاركة في سباقات الزمن، لذا كنت بحاجة إلى هذا الفوز، وأنا سعيد للغاية بتحقيقه».

وأضاف:«لقد كانت لدينا عقلية جيدة، وكنت أحاول أن أكون واثقاً كوني مرشحاً للفوز في هذه المرحلة، الرياح كانت شديدة وبخاصة الجزء الأول الذي كان عبارة عن رياح معاكسة، ثم كان هناك قسم طويل من الرياح العرضية، أعتقد أن الجزء الأول كان الأصعب، آمل أن أواصل الطواف بنفس الثقة، ولديّ الحماس للمراحل المقبلة».

بفوز تارلينج، اعتلى الدراج البريطاني صدارة الترتيب العام للطواف، وحصل على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة بإجمالي زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و29 ثانية.

كما تصدر تارلينج تصنيف النقاط والدراجين الشباب، حيث حصل عقب نهاية المرحلة الثانية على القميص الأخضر برعاية مبادلة برصيد 20 نقطة، وكذلك القميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، بينما ظل الإيطالي مانويل تاروزي دراج فريق في إف جروب باردياني سي اس في - فيزاني مرتدياً القميص الأسود، برعاية الدار، كقائد لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوّج الفائزين بالمرحلة الثانية، راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة المالية، والمهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وميثاء عبدالله الهرمودي مدير أول مساعد في مبادلة، والسيد فؤاد درويش المدير العام، عضو مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومهدي الزوالي ممثل شركة الدار العقارية، وكان الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي قد أعطى شارة انطلاق أول المتسابقين في المرحلة.

وتمكن متسابقون آخرون من تحقيق أوقات جيدة، حيث سجل بابلو كاستريلو دراج فريق موفي ستار زمن قدره 13:22 دقيقة، واحتل المركز الخامس في المرحلة، بفارق ثانية واحدة عن مواطنه وزميله في الفريق إيفان روميو الذي احتل المركز السادس.

أما حامل لقب النسخة الماضية من الطواف، البلجيكي لينارت فان إيتفيلت فقد جاء في المركز السابع عشر في المرحلة بزمن 13:41 دقيقة، ليظل دراج فريق لوتو على مقربة من المراكز الأولى في الترتيب العام بفارق 46 ثانية.

وستكون المرحلة الثالثة التي تقام غداً الأربعاء، واحدة من أهم وأطول مراحل الطواف، وتمثل أولى مرحلتين جبليتين، وهي مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لمسافة إجمالية تبلغ 181 كم، وتنطلق من رأس الخيمة، مروراً بالعديد من معالم الإمارة، ثم الاتجاه مباشرة للجزء الأخير والأصعب بتسلق قمة جبل جيس، حيث تبلغ مرحلة صعود جبل جيس نحو 20 كم، بنسبة صعود تقدر ما بين 5-7%، وصولاً إلى 9% قبل 2 كم على خط النهاية.