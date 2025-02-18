زمزم بطلة «السيدات» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن وعصام السيد (دبي)

انتزعت الفارسة زمزم سيف الحسني على صهوة «دورزوك» لإسطبلات سيح السلم، لقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة في افتتاح النسخة الثامنة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية عزيزي للتطوير العقاري، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من السادس إلى المركز الثلاثين مبالغ مالية قيمة.

وتمكن البطلة من قطع المسافة الكلية للسباق البالغة 101 كلم، بزمن قدره 3:22:57 ساعة بمعدل سرعة بلغ 29.86 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة ميلينا منديز على صهوة «بولي» لإسطبلات «أم 7»، فيما حلت في المركز الثالث لوبا فاريلي على صهوة «ويلومير انكور» وهو أيضاً لإسطبلات «أم7» وسجلت 3:23:38 ساعة.

وتميز السباق بالقوة والإثارة خاصة في المرحلة الأخيرة التي تحولت إلى ساحة سباق مضمار بعد أن شهدت سرعة رهيبة خاصة من البطلة الوصيفة، حيث انفردت البطلة في وقت مبكر وحاولت بقية الفارسات اللحاق بها، لكن مع الفارق الكبير ومحافظتها على السرعة، تمكنت من الوصول إلى خط النهاية أولاً، على الرغم من المحاولات المستميتة من الوصيفة التي حلت خلفها بفارق ثانية واحدة.

عقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي، وفؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي بتتويج الفائزات بالكؤوس.

وأشاد محمد الكعبي بالانطلاقة المميزة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مشيراً إلى أن سباق السيدات خرج بصورة طيبة وشهد مشاركة أفضل وأجود الخيول.

وقال: إن المهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوبنا، لذلك كان التجهيز والإعداد بصورة مميزة ونتوقع أن تأتي بقية سباقات المهرجان بنفس المستوى، وستكون هناك أيضاً مفاجآت من خلال التنظيم المميز.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح غدٍ الأربعاء، سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 101 كلم، في السادسة والنصف صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 21 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.