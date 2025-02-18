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الرياضة

هل يستطيع بريست قلب الأمور؟.. مدرب سان جيرمان يجيب

هل يستطيع بريست قلب الأمور؟.. مدرب سان جيرمان يجيب
18 فبراير 2025 19:21

باريس (رويترز) 

 

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قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إن فريقه يشعر بالقلق من قوة الأداء الجماعي لمنافسه بريست، مضيفاً أن الفريق الباريسي يستعد لاختبار صعب عشية مباراة إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب بارك دي برينس غداً الأربعاء.
وضع باريس سان جيرمان نفسه في موقف جيد بالفوز 3- صفر على مضيفه بريست ذهابا يوم الثلاثاء الماضي؛ بفضل ركلة جزاء فيتينيا وثنائية الفرنسي المتألق عثمان ديمبلي، لكن لويس إنريكي لن يغتر بهذه النتيجة، إذ يسعى فريقه، الذي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي، للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وقال لويس إنريكي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: «ستكون بلا ريب مباراة صعبة رغم النتيجة الجيدة للغاية ذهاباً. علينا دخول مباراة العودة بهدف واحد وهو الفوز منذ البداية، الأجواء ستكون مشجعة للغاية. نحتاج فقط إلى التفكير في الهجوم والدفاع بقوة، قوة بريست تكمن في اللعب الجماعي وليس في لاعبين بعينهم... يصعب كثيراً مواجهة بريست ويجب أن تكون في كامل استعدادك. هل يستطيع بريست قلب الأمور؟ هدفنا عدم السماح بحدوث ذلك». 

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