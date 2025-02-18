الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»

النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
18 فبراير 2025 20:39

 
معتصم عبدالله (دبي)
يلتقي النصر ضيفه أهلي صنعاء اليمني، في الثامنة مساء الغد على «استاد آل مكتوم»، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضاً لقاء دهوك العراقي وظفار العماني، وحجز «العميد» بطاقة التأهل الأولى في المجموعة الأولى، مبكراً بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، وحل ثانياً دهوك العراقي برصيد 8 نقاط، وظفار العُماني في المركز الثالث وله 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لأهلي صنعاء اليمني «الأخير».
وتمثل مباراة الغد المرتقبة فرصة أمام الجهاز الفني للأزرق بقيادة الهولندي شرودر لترتيب الأوراق على صعيد البدلاء، وحصد فوز معنوي في أعقاب الخسارة في مباراة «الديربي» أمام الوصل 0-1 ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك.
وتُلعب مباريات الدور نصف النهائي في «دوري أبطال الخليج للأندية»، بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل «العميد»، ضيفه وصيف المجموعة الثانية في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على أن يخوض الإياب على ملعب وصيف المجموعة 11 مارس المقبل، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي في أبريل 2025.

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
«الانضباط» تُعاقب فريق في «الأولى» بسبب «مصور»!
النصر
نادي النصر
كأس الخليج
كأس الخليج العربي
العميد
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©