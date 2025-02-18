النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»



معتصم عبدالله (دبي)

يلتقي النصر ضيفه أهلي صنعاء اليمني، في الثامنة مساء الغد على «استاد آل مكتوم»، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضاً لقاء دهوك العراقي وظفار العماني، وحجز «العميد» بطاقة التأهل الأولى في المجموعة الأولى، مبكراً بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، وحل ثانياً دهوك العراقي برصيد 8 نقاط، وظفار العُماني في المركز الثالث وله 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لأهلي صنعاء اليمني «الأخير».

وتمثل مباراة الغد المرتقبة فرصة أمام الجهاز الفني للأزرق بقيادة الهولندي شرودر لترتيب الأوراق على صعيد البدلاء، وحصد فوز معنوي في أعقاب الخسارة في مباراة «الديربي» أمام الوصل 0-1 ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك.

وتُلعب مباريات الدور نصف النهائي في «دوري أبطال الخليج للأندية»، بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل «العميد»، ضيفه وصيف المجموعة الثانية في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على أن يخوض الإياب على ملعب وصيف المجموعة 11 مارس المقبل، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي في أبريل 2025.