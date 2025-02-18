ليث جولزار.. موهبة إنجليزية مع «الفخر»



سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي الجزيرة عن تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب ليث جولزار، قادماً من نادي برايتون ألبيون، بعقد يمتد حتى عام 2028، تم قيد جولزار ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في خطوة تعكس استراتيجية النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة الواعدة.

يُعتبر جولزار، البالغ من العمر 18 عاماً، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإنجليزية، ففي أكتوبر 2023، اختارته صحيفة «الجارديان» ضمن قائمة «الجيل القادم 2023: أفضل 20 موهبة في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز»، مشيدةً بقدراته الفنية ومهاراته المميزة في وسط الملعب. يتميز جولزار بتمريراته الدقيقة ورؤيته الثاقبة للملعب، مما دفع البعض لمقارنته بالنجم الألماني توني كروس، بينما يرى آخرون تشابهاً بينه وبين الإسباني رودري في أسلوب اللعب.

بالإضافة إلى تألقه مع فرق الشباب في برايتون، تم استدعاء جولزار سابقاً للمشاركة في معسكر منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته من قبل الأجهزة الفنية، كما شارك في تدريبات الفريق الأول لبرايتون، مما أتاح له الاحتكاك بمستويات عالية من المنافسة والتطوير.