شراكة بين مدارس «السيتي» و«الدار للتعليم» لرفع مستوى الصحة البدنية

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت مدارس السيتي لكرة القدم، شراكة رائدة مع مؤسسة الدار للتعليم، لدمج مدربي السيتي ضمن المدارس بهدف العمل على رفع مستوى التميز والصحة البدنية والنفسية لدى الطلاب في أبوظبي.

وتشهد هذه الشراكة الأولى من نوعها حضور المدربين والمدربات من مدارس السيتي لكرة القدم لتقديم خبراتهم، التي تشمل كرة القدم، والتدريب البدني، بالإضافة إلى قدرتهم على نشر الوعي والمعرفة بين الشباب حول أهمية تبني عادات سليمة في مجال الصحة العامة.

وتتيح المبادرة للطلاب فرصة التعلم تحت إشراف المدربين ذوي المستوى العالي، والقادمين من نادي مانشستر سيتي. ويتولى المدربون تقديم الخبرات والمنهجية العالمية لكرة القدم الخاصة بمانشستر سيتي، الأمر الذي يمنح الطلاب فرصةً لتطوير مهاراتهم الكروية ضمن بيئة ممتعة وآمنة وإيجابية.

أما خارج الملعب، فسيقدم المدربون خبرات متنوعة وشاملة حول أهمية النظام الغذائي المتوازن، والمحافظة على السوائل في الجسم، والنوم الجيد، والصحة النفسية، واتخاذ خيارات مناسبة لنمط حياة جيد. وستكون مدرسة كرانلي أبوظبي، وأكاديمية ياس الأميركية، وأكاديمية المنى، أولى المدارس المشاركة، مع خطة توسع تشمل جميع مدارس الدار في المستقبل القريب.

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدارس سيتي لكرة القدم، إن مدارس السيتي لكرة القدم تركز جهودها على مدار سنوات طويلة لمساعدة اللاعبين على تحسين مهاراتهم في كرة القدم، ونشر الرسالة التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على النشاط واتباع نمط حياة صحي.

وأضاف أن الشراكة مع الدار للتعليم تضمن للمدارس الوصول إلى عدد أكبر من الشباب، ومساعدتهم على اجتياز رحلة قد تكون طويلة في عالم الصحة والعافية، مشيراً إلى هدف إشراك وتثقيف أكبر عدد ممكن من الطلاب، على أرض الملعب وخارجه، ومساعدتهم لعيش حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة. وأكد كيفن دوبل، مدير التعليم في الدار للتعليم على أهمية الصحة والعافية البدنية والنفسية لدى الطلاب، مشيراً إلى أن هذه الشراكة توفر للطلاب إمكانية الوصول المباشر إلى التدريب ذي المستوى العالمي والتعليم الشامل لأسلوب الحياة، ما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم في كرة القدم من ناحية، واتباع عادات سليمة حول اللياقة البدنية والتغذية والعافية مدى الحياة من ناحية أخرى.