الوصل يخسر أمام الهلال السعودي بثنائية في دوري أبطال آسيا للنخبة



معتصم عبدالله (دبي)

خسر الوصل أمام ضيفه الهلال السعودي 0-2، مساء اليوم على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وسجل أهداف الضيوف ماركوس ليوناردو في الدقيقة 13، وسالم الدوسري في الدقيقة 49، لينهي الهلال مشوار الدور الأول في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، مقابل بقاء الوصل برصيد 11 نقطة في مركزه «الخامس».

وشهدت المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، تأهل استقلال طهران الإيراني بفوزه أمام مضيفه الريان القطري 2-0، لينضم إلى قائمة المتأهلين إلى دور الستة عشر والتي تشمل على الترتيب الثلاثي السعودي: الهلال «22»، الأهلي «22»، النصر «17»، السد القطري «12»، الوصل «11»، استقلال طهران «9»، الريان القطري «8»، باختاكور الأوزبكي «7».

ويلتقي الوصل في ثمن النهائي الذي يقام ذهاباً وإياباً خلال شهر مارس المقبل، منافسه السد القطري والذي حل رابعاً، والتقى «الإمبراطور» ضيفه السد 1-1 في مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في الدور الأول للنسخة الحالية لبطولة النخبة، فيما يلعب في بقية مباريات دور الستة عشر الهلال وباختاكور، الأهلي والريان، النصر واستقلال طهران.

وأهدر الوصل أول فرصتين على التوالي، الأولى من كرة كايو كانيدو التي ارتدت من القائم الأيسر لمرمى محمد العويس، حاول الياباني تاكاشي اوشينو متابعتها بتسديدة مرت فوق المرمى في الدقيقة الثالثة، أعقبتها محاولة ثانية في الدقيقة 5 من تسديدة فابيو ليما من خارج منطقة الجزاء ارتدت بدورها من القائم وأبعدها الدفاع.

وعاقب الهلال الوصل سريعاً على الفرص المهدرة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 13، من ركلة ركنية حولها محمد كنو رأسية وأبعدها الحارس المغربي أنس الزنيتي بصورة خاطئة أمام المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو ليسكنها الأخير الشباك، ويحتفل برابع أهدافه في «أبطال آسيا للنخبة».

واستمرت الإثارة في الشوط الأول حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت إلغاء حكم المباراة الكويتي أحمد علي هدفاً ثانياً للهلال من رأسية كايو سيزار بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، في المقابل أهدر كايو فرصة أخرى بعدما تخطى الحارس محمد العويس ولعب الكرة فوق المرمى.

وأضاف الهلال الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، بوساطة قائده سالم الدوسري في الدقيقة 49، مستفيداً من تمريرة عبدالله الحمدان من الجهة اليمنى، حولها أرضية داخل الشباك، وهو سابع أهداف الدوسري في «النخبة الآسيوية»، قبل أن ينهي «الأزرق» المباراة ويحتفل بفوزه الثامن وصدارة ترتيب الدور الأول.