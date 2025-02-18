«التجديف بالكاياك لأصحاب الهمم» يُجدد الإثارة في «المغيرة»

الظفرة (الاتحاد)

يستعد نادي أبوظبي للرياضات البحرية لتنظيم سباق التجديف بالكاياك لأصحاب الهمم، اليوم، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الرياضية.

ويقام المهرجان بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث انطلق في 14 فبراير الجاري، ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه على ساحل المغيرة.

ويشمل السباق ثلاث فئات رئيسة، هي سباق الكاياك الفردي لمسافة 100 متر، سباق الكاياك الزوجي لمسافة 100 متر، سباق الكاياك الشاطئي، الذي يجمع بين الجري والتجديف.

وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية هذه المنافسات في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات الرياضية البحرية، مشيراً إلى أن النادي يسعى إلى توفير تجربة رياضية متكاملة تسهم في دمجهم وتعزيز قدراتهم.

وقال السويدي: نحن فخورون بتنظيم هذا السباق، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، التي تلعب دوراً محورياً في دعم أصحاب الهمم، وهدفنا هو تعزيز ثقافة الرياضة البحرية للجميع، وإتاحة الفرصة لكل المشاركين للاستمتاع بروح التحدي والمنافسة، هذا السباق يجسد قيم الشمولية والإرادة القوية، ونحن متحمسون لرؤية الأداء المميز للمشاركين.