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الرياضة

«غنتوت الدولية للبولو» في مؤتمر صحفي اليوم

«غنتوت الدولية للبولو» في مؤتمر صحفي اليوم
19 فبراير 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم، بمقره في غنتوت، للكشف عن تفاصيل بطولة غنتوت الدولية للبولو في نسختها الثانية التي تتجدد إقامتها برعاية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات والشركات، وذلك بمستوى تصنيف (20 هاند يكاب)، كواحدة من أعلى بطولات النادي.
تقام البطولة، خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 8 مارس المقبل، تزامناً مع ليالي شهر رمضان المبارك كتجربة رياضية رمضانية تعقبها سهرة احتفالية متميزة.
ووجهت إدارة النادي الدعوة لوسائل الإعلام كافة، لحضور المؤتمر الصحفي، الذي يحضره بجانب إدارة النادي، الجهات المساهمة، ويتم خلال المؤتمر الكشف عن عدد الفرق المشاركة والشروط الفنية، ونظام البطولة، وبرنامج الحفل الختامي الجماهيري، والجوائز التي رصدت، بجانب سحب قرعة البطولة، ومعرفة شعارات الفرق المشاركة، وأبرز اللاعبين اللاعبات المشاركين.

غنتوت
البولو
فلاح بن زايد
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