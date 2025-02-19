مرموش.. «أمل جوارديولا» لإحداث المفاجأة أمام ريال مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

مع تعليق آمال مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بخيط رفيع، فإن تعاقدات بيب جوارديولا في يناير الماضي قد تكون طوق النجاة غير المتوقع الذي يحتاج إليه لتحدي كل الصعاب ضد ريال مدريد مساء اليوم، في إياب مرحلة المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

و قال جوارديولا إن فرص فريقه في التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لا تزيد عن «1%» لكن اللاعبين الجدد لبطل إنجلترا قد يقدمون طوق نجاة، وأهدر مانشستر سيتي تقدمه 2-1 في مباراة الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي ليخسر 2-3 أمام حامل اللقب، قبل المواجهة الحاسمة في «سانتياجو بيرنابيو» الليلة.

وتعاقد السيتي خلال «الميركاتو الشتوي» مع النجم المصري عمر مرموش، وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، ونيكو جونزاليس، ولكن لم يبدأ أي منهم مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، وكان مرموش الوحيد، الذي شارك في الدقائق الأخيرة من مقاعد البدلاء، في حين لم يشارك جونزاليس وخوسانوف كبديلين، ولم يكن ريس مسجلاً في قائمة سيتي الأوروبية، وربما يشعر جوارديولا الآن بالندم على هذا القرار بعدما لعب مرموش وجونزاليس وخوسانوف أدوارا محورية في أفضل أداء لمانشستر سيتي هذا الموسم، يوم السبت، عندما سقط نيوكاسل 4-0، على ملعب الاتحاد.

وتصدر مرموش عناوين الصحف بفضل تسجيله «هاتريك» في الشوط الأول، ليقدم أخيراً لمانشستر سيتي شكلاً قوياً آخر يُكمل تألق إيرلينج هالاند، وقد تكون نسبة الواحد في المئة التي تحدث عنها جوارديولا، متعلقة بقدم مرموش، والذي كان نجم السيتي مطلع الأسبوع، حيث سجل «هاتريك» في مرمى نيوكاسل، في 14 دقيقة فقط.

وبذلك أنهى لاعب آينتراخت فرانكفورت السابق، فترة «الجفاف» التي عانى منها منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، بعد 4 مباريات من دون تسجيل بين الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وسجل عمر مرموش هذا الموسم 23 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن مع فرانكفورت ومانشستر سيتي.