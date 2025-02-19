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الرياضة

«إحياء إرث الوصل».. رسالة جماهير «الأصفر» إلى ميلوش

«إحياء إرث الوصل».. رسالة جماهير «الأصفر» إلى ميلوش
19 فبراير 2025 10:26

معتصم عبدالله (أبوظبي)
ضرب الوصل موعداً منتظراً مع منافسه السد القطري، في قمتين مرتقبتين، ضمن ذهاب وإياب دور الستة عشر دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستقبل «الإمبراطور» ضيفه القطري في 3 أو 4 مارس المقبل، على أن يخوض مباراة الإياب في الدوحة في 10 أو 11 مارس.
والتقى الوصل والسد في مباراتين رسميتين على التوالي، خلال الموسم الحالي، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على المواجهة الأولى، ضمن الجولة الرابعة في الدور الأول للنسخة الحالية لبطولة النخبة على ملعب زعبيل، قبل تفوق «الأصفر» 1-0 الدوحة على لقب درع السوبر القطري الإماراتي.
وأنهى «الإمبراطور» الدور الأول لأبطال آسيا للنخبة في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، ليكون واحداً من بين 8 فرق في «ثمن النهائي»ّ، شملت على الترتيب الثلاثي السعودي الهلال «22»، الأهلي «22»، النصر «17»، السد القطري «12»، الوصل «11»، استقلال طهران «9»، الريان القطري «8»، باختاكور الأوزبكي «7».
ولم تمنع خسارة الوصل على ملعبه 0-2، أمام ضيفه الهلال السعودي «المتصدر»، استمرار تميز الحضور الجماهيري لأنصار «الأصفر»، التي حرصت على استمرار توجيه رسائلها من المدرجات، واختارت في هذه المرة بريد المدرب ميلوش ميلوبوفيتش، بعدما خصصت «تيفو» المباراة للمدرب ليكون عنواناً للرسالة، والتي حملت باللغة الصربية عبارة «تذكير السيد ميلوش.. أنت تقف أمام إرث عظيم يجب استعادته».
وركزت رسالة «مدرج جماهير الوصل»، على ترسيخ مبادئ «الأصفر» في المنافسة الدائمة، وإعادة إحياء «الإرث العظيم» للنادي، ورفض الاستسلام حتى في أحلك الظروف، والاستمرار بعقلية الانتصار مهما كانت الصعوبات المحيطة.
من جهته، عبر الصربي ميلوش عن امتنانه لجماهير الوصل، وقال في تعليق على «التيفو»: «ليس من المعتاد أن نشاهد رسومات او تيفو للمدربين، ومن المهم التركيز على اللاعبين والفريق، ولكن في الجهة المقابلة أشعر بالفخر والسعادة». وأضاف: «أشعر بمسؤولية مضاعفة كوني أمام تحدٍ أكبر، وأتمنى أن أجعل جمهور الوصل سعيداً».
وحول المباراة، قال ميلوش: «نحن غير سعداء بالنتيجة، لكن لا يمكنني القول بأنني غير سعيد بالأداء، لقد قدمنا 30 دقيقة بمستوى أعلى مما قدمنا طوال الموسم الحالي».
وأضاف: «مشكلتي هي كيفية جعل اللاعبين يلعبون بهذا الشكل في كل مباريات الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي، والمباريات المتبقية في أبطال آسيا للنخبة»، لافتاً إلى أن اللعب أمام الأندية السعودية كالهلال والنصر والهلال. والذين يمتلكون جودة عالية، يتطلب أن تكون مثالياً في الأساسيات مثل، الرقابة الفردية داخل منطقة الجزاء، وتجنب الأخطاء الفردية.
وختم: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم، لكننا تلقينا هدفين من أخطاء، الأول من خطأ في الرقابة، والثاني فقدنا فيه الكرة بالمنطقة الخطرة، وهذا أمر لا يمكننا القيام به، حتى وإن كنا نرغب في لعب كرة قدم جميلة».

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