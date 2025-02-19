«الانضباط» تُعاقب فريق في «الأولى» بسبب «مصور»!

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

وجهت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبة الإنذار، والغرامة 10 آلاف درهم، للنادي العربي في «دوري الدرجة الأولى»، بسبب قيام مصور النادي بالاعتداء على حارس مرمى الفريق في المنافس.

وخسر العربي 0-1، أمام ضيفه الإمارات ضمن «الجولة 17» لدوري «الأولى»، ليتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الرابع، بعدما بقي برصيد 30 نقطة، خلف أندية الفجيرة «المتصدر»، والظفرة «الوصيف» برصيد 33 نقطة لكل منهما، ودبا الثالث وله 31 نقطة.

وعاقبت «الانضباط»، الفرنسي ساندر بنبشير لاعب وسط الفجيرة، ومتصدر قائمة هدافي دوري الأولى برصيد 13 هدفاً، بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، ضمن مباراة فريقه أمام الذيد 1-1 في «الجولة 17»، وشملت عقوبات اللجنة في ذات المباراة، إيقاف لاعب الفجيرة صالح ربيع 4 مباريات والغرامة 20 ألف درهم، وعقوبة مماثلة على لاعب الذيد لاحج النوفلي.

وبعيداً عن عقوبات دوري الدرجة الأولى، عاقبت لجنة الانضباط، علي عباس مدير الفريق الأول لنادي النصر، بالمنع من مرافقة فريقه ثلاث مباريات، والغرامة 20 ألف درهم، للتلفظ على حكم مباراة فريقه أمام الوصل 0-1 في «دوري أدنوك للمحترفين»، والإساءة للحكم في وسائل الإعلام.

وعاقبت «الانضباط» حميد عباس إداري فريق النصر بالمنع من مرافقة فريقه مباراة واحدة، والغرامة 20 ألف درهم، بجانب فرض عقوبة مماثلة على الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، وتوجيه إنذار لنادي النصر والغرامة 10 آلاف درهم، لقيام جماهير بإلقاء عبوات السوائل تجاه الحكم المساعد الثاني، ولاعبي الفريق المنافس في مباراة «الديربي» أمام الوصل.