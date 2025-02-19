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الرياضة

«خطر سداسي» يهدد الريال قبل مواجهة السيتي في «الأبطال»!

«خطر سداسي» يهدد الريال قبل مواجهة السيتي في «الأبطال»!
19 فبراير 2025 11:30

معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، مساء اليوم، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إياب الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا، ويتمتع الفريق الإسباني بأفضلية طفيفة، بعد فوزه 3-2 في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، لكن الأمور لن تسير على ما يرام بالنسبة له، ويرجع ذلك إلى أن العديد من اللاعبين أصبحوا على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الغياب عن الجولة التالية، وهو ما يعرّض الفريق لخطر كبير.
تجدر الإشارة إلى أن 7 لاعبين من ريال مدريد معرضون للإيقاف في حالة حصولهم على بطاقة صفراء أخرى خلال هذه المباراة، ومن بين هؤلاء اللاعبين إيدير ميليتاو الذي يغيب حالياً بسبب الإصابة، لكن الستة الآخرين ما زالوا لاعبين أساسيين في الفريق، بحسب صحيفة «ماركا»، واللاعبون المعرضون لخطر الإيقاف هم، أنطونيو روديجر، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، وإندريك، كلهم لهم زهمية كبيرة في الإعداد الخططي لكارلو أنشيلوتي، ويبدو الوضع مثيراً للقلق بشكل خاص، لأن أياً من هؤلاء اللاعبين، باستثناء إندريك، قد يكون حاسماً في تقدم الفريق إلى المرحلة التالية من المسابقة.
من ناحية أخرى، لا يواجه مانشستر سيتي نفس خطر الإيقاف الفوري، إذ لا يوجد أي من لاعبيه حالياً تحت طائلة الحصول على البطاقة الصفراء، ومع ذلك، يعاني مانشستر سيتي مخاوف بشأن الإصابات، وهناك لاعب واحد، وهو روبين دياس، الذي قد يغيب عن الجولة التالية من دوري أبطال أوروبا إذا حصل على بطاقة صفراء في مباراة الليلة، ويلتقي الفائز من مواجهة ربال مدريد ومانشستر سيتي في دور الـ16 مع أتلتيكو مدريد الإسباني، أو باير ليفركوزن الألماني.

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