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الرياضة

جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!

جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
19 فبراير 2025 12:30

علي معالي (أبوظبي)
لم يُصدق البرتغالي جواو موتا، مدرب فريق الحسين إربد، نفسه وهو خارج دوري أبطال آسيا 2، بعد الخروج من دور الـ 16 على يد الشارقة، بعد الخسارة بركلات الترجيح، حيث لم ينجح أي لاعب بفريقه في تسديد ركلات الترجيح، بعد ضياع 3 ضربات، أطاحت الفريق الملقب بـ «غزاة الشمال» خارج أسوار البطولة.
يعترف المدرب البرتغالي مازحاً بقوله: «أنا أسوأ مدرب، لأنني لا أحب أن أقوم بتدريب لاعبي فريقي على ركلات الترجيح، وأرى أنها حالة غريبة، لكنني لم ولن أقوم بتدريب لاعبي الفريق الذي أدربه على هذه المهمة».
وعندما تم توجيه اتهام للمدرب بأن ذلك ليس علمياً، وأن ركلات الترجيح، وضربات الجزاء عامة أصبحت علماً مهماً في مجال الكرة، رد قائلاً: «جئت للشارقة من أجل الفوز، بعد أن أهدرنا الفرصة على استاد عمان الدولي، ونجحنا في ذلك بهدف الدقيقة 41، وطوال مسيرتي الكروية «لاعباً» امتدت قرابة 20 عاماً لم أهدر ضربة جزاء، وعندما انتقلت للتدريب لم أهتم كثيراً بتدريب لاعبي الفرق الذي أدربها على ركلات الترجيح، وربما يكون الأمر غريباً، لكنها عادتي ولن أغيرها».

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