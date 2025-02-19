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الرياضة

حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة

حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
19 فبراير 2025 12:12

أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، إن تجمع قدامى اللاعبين يُعيد إلى الأذهان أجواء بطولات الخليج العربي السابقة وقيمها الرياضية والاجتماعية، فضلاً عن فنونها وسحرها ونجومها، مؤكداً أن وجود بطولة خليجية تجمع النجوم السابقين فكرة جيدة تمّد جسوراً بين الأجيال الكروية المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس في مقر اتحاد الكرة، منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين، الذي يستعد لخوض بطولة كأس الخليج الأولى التي تقام في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن هذه البطولة تُحفّز الذكريات الجميلة، وتمنح اللاعبين المعتزلين فرصة للقاء أقرانهم من خلال العودة إلى الملاعب.
وثمّن معالي رئيس الاتحاد استجابة اللاعبين والانضمام إلى المنتخب لتمثيل الكرة الإماراتية في هذا المحفل الخليجي، حيث الروابط الأخوية المتينة بين مجتمعاتنا وأوساطنا الرياضية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم كل منتخب وطني من أجل تحقيق أهدافه، ويوّفر كل أسباب النجاح، متمنياً التوفيق للمنتخب في بطولة الخليج العربي لقدامى اللاعبين.
من جانبهم،، عبّر أعضاء المنتخب عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، ولمجلس إدارة الاتحاد على دعمهم لـ«أبيض القدامى»، كما عبّروا عن سعادتهم بوجود فرصة بعد الاعتزال للمشاركة في البطولة الخليجية.

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