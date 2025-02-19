آيندهوفن ويوفنتوس في دوري الأبطال.. التاريخ يحدد «الفائز»!

معتز الشامي (أبوظبي)

وصل فريق يوفنتوس إلى هولندا، متفوقاً بفارق ضئيل عن مضيفه آيندهوفن، قبل مباراة إياب دور الـ 16 مساء اليوم، على ملعب «فيليبس» بمدينة آيندهوفن، بعد الفوز 2-1 في الذهاب، وتُعد هذه هي المرة الثالثة فقط التي يواجه فيها يوفنتوس مضيفه آيندهوفن في مسابقة أوروبية كبرى، حيث فاز «اليوفي» 3-1 على أرضه بمرحلة دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي، قبل الفوز مرة ثانية بمباراة الإياب 2-1.

وحققت 5 فرق فقط 3 انتصارات ضد نفس المنافس في نسخة واحدة في المسابقة وهي، أياكس ضد ميلان (1994-1995)، بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد (1999-2000)، ليفربول ضد آيندهوفن (2006-2007)، مان يونايتد ضد روما (2007-2008) وبرشلونة ضد باريس سان جيرمان (2014-2015)، ونجح يوفنتوس دائماً في تحقيق التقدم في آخر 20 مواجهة في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري الأبطال، بعد الفوز في مباراة الذهاب، بما في ذلك جميع المرات الـ11 في دوري أبطال أوروبا (منذ عام 1992)، وكانت هزيمته الأخيرة أمام رينجرز في 1978-1979 (فوز 1-0 على أرضه وهزيمة 0-2 خارج أرضه).

ولم يخسر يوفنتوس في هولندا منذ بداية الألفية الجديدة (فاز 2 وتعادل 2)، لكنه لم يلعب على ملعب آيندهوفن من قبل، بحسب شبكة «أوبتا» العالمية، بينما تلقى «اليوفي» 3 هزائم فقط في آخر 16 مباراة ضد منافسين هولنديين في (دوري أبطال أوروبا/ كأس الأبطال) (8 انتصارات و5 تعادلات)، وفاز بـ 8 من آخر 12 مباراة (تعادلين وخسارة مرتين).

وفي المقابل، لم يخسر فريق آيندهوفن في آخر 12 مباراة خاضها على أرضه في المسابقات الأوروبية الكبرى (7 انتصارات و5 تعادلات)، وفاز في آخر 3 مباريات، وكانت آخر مرة حققوا فيها 4 انتصارات متتالية على أرضهم في دوري أبطال أوروبا بين مايو وديسمبر 2005.

ولكن لم يفز آيندهوفن في أي مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ فوزه 2-1 في مجموع المباراتين على أرسنال في دور الـ 16 موسم 2006-2007 (1-0 ذهاباً، 1-1 إياباً)، كما لم يحقق الفريق الهولندي أي فوز في آخر 5 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا ضد فرق إيطالية (تعادل واحد، 4 خسائر)، وهي أطول سلسلة من عدم الفوز ضد فرق من بلد واحد.